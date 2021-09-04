ABD’de gıda ve benzin kuyrukları! 800 binden fazla hanede elektrik yok

Ida Kasırgası'ndan 5 gün sonra ABD'nin Louisiana eyaletinde 800 bin aboneye elektrik verilemezken, eyalet sakinleri gıda ve benzin almak için sırada bekliyor.

ABD medyası Louisiana'nın bazı bölgelerinde benzin istasyonlarında kuyruk oluştuğunu bildirirken, bazı süpermarketlerinse su, buz, süt ve ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerini sınırlı sayıda sattığı öğrenildi.