ABD'de gıda ve benzin kuyrukları! 800 binden fazla hanede elektrik yok
Ida Kasırgası'ndan 5 gün sonra ABD'nin Louisiana eyaletinde 800 bin aboneye elektrik verilemezken, eyalet sakinleri gıda ve benzin almak için sırada bekliyor. 250 bin öğrencinin ne zaman okula başlayacağı konusunda açıklama yapılmazken, başta New Orleans olmak üzere eğitim kesintiye uğradığı bölgelerde okulların ne zaman yeniden açılacağı açıklanmadı.
04.09.2021 08:51
- Son Güncelleme: 04.09.2021 08:53
Ida Kasırgası'ndan 5 gün sonra ABD'nin Louisiana eyaletinde 800 bin aboneye elektrik verilemezken, eyalet sakinleri gıda ve benzin almak için sırada bekliyor.
ABD medyası Louisiana'nın bazı bölgelerinde benzin istasyonlarında kuyruk oluştuğunu bildirirken, bazı süpermarketlerinse su, buz, süt ve ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerini sınırlı sayıda sattığı öğrenildi.
BENZİN SIKINTISI TEMEL PROBLEM
Benzin istasyonu takip hizmeti GasBuddy, Louisiana'nın en büyük iki şehri olan Baton Rouge ve New Orleans'da istasyonların yaklaşık yüzde 67'sinde benzin bulunmadığını gösteriyor.