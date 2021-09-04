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ABD'de gıda ve benzin kuyrukları! 800 binden fazla hanede elektrik yok

Ida Kasırgası'ndan 5 gün sonra ABD'nin Louisiana eyaletinde 800 bin aboneye elektrik verilemezken, eyalet sakinleri gıda ve benzin almak için sırada bekliyor. 250 bin öğrencinin ne zaman okula başlayacağı konusunda açıklama yapılmazken, başta New Orleans olmak üzere eğitim kesintiye uğradığı bölgelerde okulların ne zaman yeniden açılacağı açıklanmadı.

04.09.2021 08:51 - Son Güncelleme: 04.09.2021 08:53
ABD’de gıda ve benzin kuyrukları! 800 binden fazla hanede elektrik yok

Ida Kasırgası'ndan 5 gün sonra ABD'nin Louisiana eyaletinde 800 bin aboneye elektrik verilemezken, eyalet sakinleri gıda ve benzin almak için sırada bekliyor.

ABD medyası Louisiana'nın bazı bölgelerinde benzin istasyonlarında kuyruk oluştuğunu bildirirken, bazı süpermarketlerinse su, buz, süt ve ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerini sınırlı sayıda sattığı öğrenildi.

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ABD’de gıda ve benzin kuyrukları! 800 binden fazla hanede elektrik yok

Öte yandan, bölgedeki marketler tedarik sistemlerinde sorun olmadığını bildiriyor.

ABD’de gıda ve benzin kuyrukları! 800 binden fazla hanede elektrik yok

Gıdaya ulaşımda yaşanan problemlerin nedeni olaraksa benzin sıkıntısı yaşayan ailelerin araçlarını kullanmamak için gıda stoku yapması gösteriliyor.

ABD’de gıda ve benzin kuyrukları! 800 binden fazla hanede elektrik yok

BENZİN SIKINTISI TEMEL PROBLEM
Benzin istasyonu takip hizmeti GasBuddy, Louisiana'nın en büyük iki şehri olan Baton Rouge ve New Orleans'da istasyonların yaklaşık yüzde 67'sinde benzin bulunmadığını gösteriyor.

ABD’de gıda ve benzin kuyrukları! 800 binden fazla hanede elektrik yok

Uzmanlar, eyaletteki benzin sıkıntısını halkın eyalet dışına çıkması ve benzinle çalışan jeneratörler nedeniyle talep artışına ve pompalardaki elektrik kesintileri yüzünden tankerlerin rafinerilerden benzin alamamasına bağlıyor.

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