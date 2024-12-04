Barack Obama da mı pedofili!? Diddy bağı FBI şifrelerinde ortaya çıktı: 65 bin dolarlık sipariş

ABD'de seks kaçakçılığı, insan ticareti gibi suçlamalarla yargılanan Rapçi Sean Diddy Combs davasında dünyayı şaşkına çeviren isimler ortaya atılmaya devam ediyor.

The People's Voice, Diddy'nin, bir diğer eski Başkan Bill Clinton gibi Barack Obama'yı da tuzağa düşürdüğünü belirtti. İddiaya göre Barack Obama da pedofili.

Eski ABD Başkanı Barack Obama 'nın Diddy ile bağı olduğu ve federal ajanların bu bağı araştırdığı iddia edildi.

65 BİN DOLARLIK SOSİSLİ SANDVİÇ VE PİZZA

Obama'nın gizli kanalları kullanarak özel bir Beyaz Saray partisi için 65 bin dolar değerinde "sosisli sandviç ve pizza" sipariş ettiği öne sürülüyor. WikiLeaks e-postalarında FBI'ın "sosisli sandviç ve pizza" kelimelerini pedofili kod sözcükleri olarak tanımladı, "sosisli sandviç" kelimesinin genç erkekler, "pizza" kelimesinin ise genç kızlar için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Diddy'nin pedofili partileri ile ilgili her geçen gün daha rahatsız edici gerçekler ortaya çıkıyor.