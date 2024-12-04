Barack Obama da mı pedofili!? Diddy bağı FBI şifrelerinde ortaya çıktı: 65 bin dolarlık sipariş

ABD'de seks kaçakçılığı, insan ticareti gibi suçlamalarla yargılanan Rapçi Sean Diddy Combs davasında dünyayı şaşkına çeviren isimler ortaya atılmaya devam ediyor.
BARACK OBAMA'NIN DIDDY BAĞI
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Diddy ile bağı olduğu ve federal ajanların bu bağı araştırdığı iddia edildi.
OBAMA DA MI PEDOFİLİ?
The People's Voice, Diddy'nin, bir diğer eski Başkan Bill Clinton gibi Barack Obama'yı da tuzağa düşürdüğünü belirtti. İddiaya göre Barack Obama da pedofili.
65 BİN DOLARLIK SOSİSLİ SANDVİÇ VE PİZZA
Obama'nın gizli kanalları kullanarak özel bir Beyaz Saray partisi için 65 bin dolar değerinde "sosisli sandviç ve pizza" sipariş ettiği öne sürülüyor. WikiLeaks e-postalarında FBI'ın "sosisli sandviç ve pizza" kelimelerini pedofili kod sözcükleri olarak tanımladı, "sosisli sandviç" kelimesinin genç erkekler, "pizza" kelimesinin ise genç kızlar için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
Diddy'nin pedofili partileri ile ilgili her geçen gün daha rahatsız edici gerçekler ortaya çıkıyor.
PARTİLERE GİTTİ KASETLERİ ÇEKİLDİ
90'ların pop yıldızı ve Sean Diddy Combs'un eski arkadaşı Jaguar Wright'a göre Barack ve Michelle Obama Freak Off partilerine katılmıştı. Wright, Barack'ı kasetlerde bizzat gördüğünü dahi söyledi.
ABD'li plak şirketi yöneticisi Suge Knight, Obama'nın Diddy'nin partilerine gittiğini doğrulamıştı.
DIDDY'NİN ETKİSİ ÇOK GÜÇLÜ
Knight, News Nation'daki son röportajında, Diddy'nin Obama üzerindeki nüfuzunun o kadar güçlü olduğunu, hatta eski başkanın uyuşturucu suçlamasıyla hapse giren arkadaşını hapisten çıkarmasını sağladığını belirtti.
Diddy ve Jeffrey Epstein gibi pedofili seks tüccarlarının suçları en tepedeki isimlere kadar uzanıyor.