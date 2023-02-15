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Haberler Dünya Kral çaya 'Hayır' diyemedi! İngiltere Kralı Charles'tan depremzedelere yardım çalışmalarına destek ziyareti! Williams ve Kate Middleton da...

Kral çaya 'Hayır' diyemedi! İngiltere Kralı Charles'tan depremzedelere yardım çalışmalarına destek ziyareti! Williams ve Kate Middleton da...

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz monarkının varisleri Prens Williams ile eşi Kate Middleton'dan destek ve bağış çağrısı gelmişti. Bu kez Kral Charles harekete geçti. Geçtiğimiz eylül ayında tahta geçen Kral Charles, Londra'da depremzedeler için çalışan bir derneği ziyaret etti.

15.02.2023 16:44 - Son Güncelleme: 15.02.2023 16:44
Kral çaya ’Hayır’ diyemedi! İngiltere Kralı Charles’tan depremzedelere yardım çalışmalarına destek ziyareti! Williams ve Kate Middleton da...

Geçtiğimiz hafta başında yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sadece Türkiye değil, dünya tarihinin de en acı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Dünyanın pek çok bölgesinden Türkiye'ye yardım ekipleri gönderildi. Çeşitli ülkelerde depremzedeler için yardımlar da toplandı.

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Kral çaya ’Hayır’ diyemedi! İngiltere Kralı Charles’tan depremzedelere yardım çalışmalarına destek ziyareti! Williams ve Kate Middleton da...

Depremle hayatları yıkılan milyonlarca kişiye küçük bir destek de Londra'da yaşayan Türklerden geliyor.

Kral çaya ’Hayır’ diyemedi! İngiltere Kralı Charles’tan depremzedelere yardım çalışmalarına destek ziyareti! Williams ve Kate Middleton da...

Bir yardım kampanyası düzenleyen Londra'daki Türk toplumu ihtiyaç malzemeleri topluyor.

Kral çaya ’Hayır’ diyemedi! İngiltere Kralı Charles’tan depremzedelere yardım çalışmalarına destek ziyareti! Williams ve Kate Middleton da...

YARDIM ÇALIŞMASI YAPANLARI ZİYARET ETTİ

İngiltere Kralı 3. Charles ise Londra'da Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllülere ziyarette bulundu.

Kral çaya ’Hayır’ diyemedi! İngiltere Kralı Charles’tan depremzedelere yardım çalışmalarına destek ziyareti! Williams ve Kate Middleton da...

Kraliyet ailesinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, Kral Charles'ın, Londra'nın Hounslow bölgesinde Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğini ziyaret ettiği belirtildi.

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