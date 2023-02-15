Kral çaya ’Hayır’ diyemedi! İngiltere Kralı Charles’tan depremzedelere yardım çalışmalarına destek ziyareti! Williams ve Kate Middleton da...

Geçtiğimiz hafta başında yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sadece Türkiye değil, dünya tarihinin de en acı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Dünyanın pek çok bölgesinden Türkiye'ye yardım ekipleri gönderildi. Çeşitli ülkelerde depremzedeler için yardımlar da toplandı.