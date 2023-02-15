Kral çaya 'Hayır' diyemedi! İngiltere Kralı Charles'tan depremzedelere yardım çalışmalarına destek ziyareti! Williams ve Kate Middleton da...
Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz monarkının varisleri Prens Williams ile eşi Kate Middleton'dan destek ve bağış çağrısı gelmişti. Bu kez Kral Charles harekete geçti. Geçtiğimiz eylül ayında tahta geçen Kral Charles, Londra'da depremzedeler için çalışan bir derneği ziyaret etti.
15.02.2023 16:44 - Son Güncelleme: 15.02.2023 16:44
Kraliyet ailesinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, Kral Charles'ın, Londra'nın Hounslow bölgesinde Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğini ziyaret ettiği belirtildi.