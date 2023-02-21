Hatay'daki 6,4 ve 5,8'lik depremler dünya gündeminde! Harita verip deprem noktalarını işaretlediler! 2 hafta sonra yeniden!
Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan depremin üzerinden henüz 2 hafta geçti. Yaralar sarılmaya başlanırken dün akşam saatlerinde Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki büyük deprem daha oldu. Dünya basını Hatay'daki yeni depremleri manşetlerine "İki hafta sonra yeni iki ölümcül deprem" ifadeleriyle taşıdılar.
21.02.2023 10:01 - Son Güncelleme: 21.02.2023 10:01
Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 6,4 olarak ölçülürken derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi.
Depremin ardından 42 ihbarın geldiği ve tüm ihbarlara gidildiği, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığı ifade edildi.