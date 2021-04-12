Kovid-19'u önceden saptayan mikroçip! Bill Gates hakkında iddialar dönerken Pentagon duyurdu

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in aşılarla insanları kontrol etmek için çip yerleştireceği iddialarının ardından çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Pentagon çatısı altında bilimsel araştırmalar yapan DARPA'da görev alan bilim insanları Kovid-19'u önceden saptayan bir mikroçip geliştirdi. Derinin altına yerleştirilen çip tabiri caizse bir erken uyarı sistemi gibi çalışıyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, DARPA bu projeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin neredeyse tüm personelinde Kovid-19 saptanmasndan sonra başladı.

12.04.2021 12:14 - Son Güncelleme: 12.04.2021 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





