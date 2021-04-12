Kovid-19'u önceden saptayan mikroçip! Bill Gates hakkında iddialar dönerken Pentagon duyurdu
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in aşılarla insanları kontrol etmek için çip yerleştireceği iddialarının ardından çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Pentagon çatısı altında bilimsel araştırmalar yapan DARPA'da görev alan bilim insanları Kovid-19'u önceden saptayan bir mikroçip geliştirdi. Derinin altına yerleştirilen çip tabiri caizse bir erken uyarı sistemi gibi çalışıyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, DARPA bu projeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin neredeyse tüm personelinde Kovid-19 saptanmasndan sonra başladı.
Koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün salgına karşı yeni çalışmalar yayınlanıyor.
Virüse karşı çözüm bulabilmek adına adım atan kurumlar arasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yer alıyor.
ABD ordusunun araştırma geliştirme (Ar-ge) merkezi olarak kabul edilen DARPA'nın (Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi) salgına karşı geliştirdiği yeni cihaz görücüye çıktı.
Hürriyet'in haberine göre ABD'li CBS kanalında yayınlanan 60 Minutes programı DARPA'nın geliştirdiği ve 'Kovid çipi' olarak anılan mikroçipi görüntüledi.
COVİD-19 AŞISI YAPTIRANLARA ÇİP YERLEŞTİRİLECEK
ABD'de pek çok kişinin, mevcut olduğunda Covid-19 aşısı almayı reddedebileceğine dair endişe verici raporlar ortaya çıkmıştı. Potansiyel aşılar hakkındaki komplo teorileri, aşı karşıtı gruplar arasında ve viral videolar da dolaştı. Mayıs ayında, doktor Judy Mikovits, pandeminin planlı olduğunu ileri sürdüğü "Plandemic" adlı bir videoyla yeni komplo teorileri üretti.