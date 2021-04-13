3. Dünya Savaşı mı başlıyor? Çin ile Tayvan arasında gerilim! Jetler ihlal etti hava savunma sistemi harekete geçti

Karadeniz'deki Ukrayna Rusya gerilimi devam ederken dünya şimdi de Çin'i konuşuyor. Çin'in ABD'nin açıklamalarına rağmen Tayvan'a yönelik askeri hareketliliği devam ediyor. Pekin yönetiminin gönderdiği savaş uçağı sayısı, uzmanların daha önce bahsettiği '3. Dünya Savaşı' senaryosunun düşünülenden daha gerçekçi olduğunu ortaya koydu. Tayvan savunma sistemleri harekete geçti.

13.04.2021 08:56 - Son Güncelleme: 13.04.2021 08:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





