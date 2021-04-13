RAMAZAN İMSAKİYE
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3. Dünya Savaşı mı başlıyor? Çin ile Tayvan arasında gerilim! Jetler ihlal etti hava savunma sistemi harekete geçti

Karadeniz'deki Ukrayna Rusya gerilimi devam ederken dünya şimdi de Çin'i konuşuyor. Çin'in ABD'nin açıklamalarına rağmen Tayvan'a yönelik askeri hareketliliği devam ediyor. Pekin yönetiminin gönderdiği savaş uçağı sayısı, uzmanların daha önce bahsettiği '3. Dünya Savaşı' senaryosunun düşünülenden daha gerçekçi olduğunu ortaya koydu. Tayvan savunma sistemleri harekete geçti.

13.04.2021 08:56 - Son Güncelleme: 13.04.2021 08:56
3. Dünya Savaşı mı başlıyor? Çin ile Tayvan arasında gerilim! Jetler ihlal etti hava savunma sistemi harekete geçti

Tüm gözler Rusya-Ukrayna gerginliğine çevrilmişken, Çin'in son dakika hamlesi dünyayı alt üst etti.

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3. Dünya Savaşı mı başlıyor? Çin ile Tayvan arasında gerilim! Jetler ihlal etti hava savunma sistemi harekete geçti

Tayvan, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) ait 25 savaş uçağının, Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiğini bildirdi.

3. Dünya Savaşı mı başlıyor? Çin ile Tayvan arasında gerilim! Jetler ihlal etti hava savunma sistemi harekete geçti

Focus Taiwan'ın haberine göre Tayvan Savunma Bakanlığı, ADIZ'ı ihlal eden Çin savaş uçaklarının 14'ünün J-16, 4'ünün J-10 savaş uçağı, 4'nün H-6K bombardıman, 2'sinin Y-8 deniz karakol, birinin de KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı olduğunu açıkladı.

3. Dünya Savaşı mı başlıyor? Çin ile Tayvan arasında gerilim! Jetler ihlal etti hava savunma sistemi harekete geçti

Çin uçaklarının Tayvan'ın güneybatı bölgesinde uçuş gerçekleştirdiğini belirten Bakanlık, Çin savaş uçaklarının, hava sahasından ayrılması için Tayvan'ın kendi savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini harekete geçirdiğini aktardı.

3. Dünya Savaşı mı başlıyor? Çin ile Tayvan arasında gerilim! Jetler ihlal etti hava savunma sistemi harekete geçti

Söz konusu ihlal ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'i Tayvan konusunda uyarmasının ardından geldi. Blinken, dün yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin Tayvan'a yönelik "saldırgan tavırları" ve Tayvan Boğazı'ndaki artan tansiyonun endişe yarattığını kaydetmişti.