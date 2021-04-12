Gölge CIA Stratfor’un kurucusu George Friedman'dan 3. Dünya Savaşı kehaneti! Tarihi açıkladı: Türkiye...

"Think Tanks" veya Türkçesiyle "Düşünce Kuruluşları" emperyalist devletlerin uluslararası politikalarında hayati öneme sahip resmi veya özel kurumlardır. Hooveer Enstitüsü'nden Smithsonian Enstitüsü'ne, Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan herhangi bir üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümüne kadar binlerce kurum, emperyalist ülkelerin devlet politikasına yol çizerler. Son yıllarda bu kurumların içinde belki de en ses getireni Stratfor Enstitüsü, namı diğer "gölge CIA" olmaktadır.

Stratfor'un kurucusu ve başkanı George Friedman belki de ABD fikir hayatı içinde düşüncelerine en değer verilen, özellikle de geleceğe yönelik tahminleri ve önermeleri ile adeta gölge bir Dışişleri Bakanı rolü oynayan önemli bir politik bilimci.