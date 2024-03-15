Kovid-19 aşısı yaptıranlar dikkat! Bilim insanları noktayı koydu: Kanınızda uzaylı DNA’sı taşıyor olabilirsiniz

Kovid-19 aşıları ile ilgili dünyayı birbirine katacak açıklama İspanyol bilim insanlarından geldi. Pfizer Biontech mRNA aşısını inceleyen bilim insanları kuluçka makinesinde 48 saat bekletilen aşının dönüşüme uğradığını öne sürdü. Saatler içinde aşıda baş ve kol oluştuğunu belirten bilim insanları, mRNA aşısında uzaylı DNA'sı bulunduğunu iddia ediyor. Peki, Pfizer Biontech aşısı olan insanlar uzaylı DNA'sı mı taşıyor?