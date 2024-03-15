Kovid-19 aşısı yaptıranlar dikkat! Bilim insanları noktayı koydu: Kanınızda uzaylı DNA’sı taşıyor olabilirsiniz

Kovid-19 aşıları ile ilgili dünyayı birbirine katacak açıklama İspanyol bilim insanlarından geldi. Pfizer Biontech mRNA aşısını inceleyen bilim insanları kuluçka makinesinde 48 saat bekletilen aşının dönüşüme uğradığını öne sürdü. Saatler içinde aşıda baş ve kol oluştuğunu belirten bilim insanları, mRNA aşısında uzaylı DNA'sı bulunduğunu iddia ediyor. Peki, Pfizer Biontech aşısı olan insanlar uzaylı DNA'sı mı taşıyor?
Kovid-19 aşıları ile ilgili yürütülen bir araştırma dünyayı birbirine kattı.
PFIZER BIONTECH AŞISI YAPTIRANLAR DİKKAT!
İspanya'daki bir grup araştırmacı, Pfizer Biontech mRNA aşısının canlıların kanında uzaylı DNA'sı taşımasına yol açtığını iddia etti.
48 SAAT İÇİNDE BAKIN NE HALE GELDİ!
Deneyler sırasında vücut sıcaklığında, 48 saat boyunca bir sürüngen kuluçka makinesine yerleştirildiğinde mRNA çözeltisinde baş ve bacak gibi yeni yaşam formlarının ortaya çıktığı iddia edildi.