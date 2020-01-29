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İşte Esed'in İdlib'de ele geçirdiği ilçe! Maarratünnuman hayalet kente döndü

Suriye'de Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe merkezini kuşatmaya aldı. Kuşatma sonrası Maarratünnuman hayalet kente döndü. İdlib'in en büyük ilçesi Maaratünnuman, Ekim 2012'de muhaliflerin eline geçmişti.

29.01.2020 11:12 - Son Güncelleme: 29.01.2020 11:19
İşte Esed'in İdlib'de ele geçirdiği ilçe! Maarratünnuman hayalet kente döndü

Esed rejimi ve destekçilerinin gece geç saatlerde ele geçirdiği Maarratünnuman ilçe merkezi, Rusya destekli rejim güçlerinin girmesinden hemen önce havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, ilçe merkezindeki saldırıların yoğunluğu gözler önüne seriliyor.

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İşte Esed'in İdlib'de ele geçirdiği ilçe! Maarratünnuman hayalet kente döndü

Hedef gözetmeden yapılan saldırılar sonrasında, ilçedeki hemen her binanın zarar gördüğü ve tarihi mekanların da hasar aldığı görülüyor.

İşte Esed'in İdlib'de ele geçirdiği ilçe! Maarratünnuman hayalet kente döndü

Osmanlı döneminden yapıların bulunduğu tarihi yerleşim, Maarratünnuman
İdlib'in güneyinde, Türkiye'ye 70 kilometre mesafede yer alan ilçe, Osmanlı döneminden han, cami ve medrese gibi yapıların bulunduğu tarihi bir yerleşim olarak biliniyor.

İşte Esed'in İdlib'de ele geçirdiği ilçe! Maarratünnuman hayalet kente döndü

Ekim 2012'den bu yana muhalif grupların kontrolünde bulunan Maarratünnuman'ı hayalet kente dönüştüren saldırılar Kasım 2019'da başladı.

İşte Esed'in İdlib'de ele geçirdiği ilçe! Maarratünnuman hayalet kente döndü

Halep - İdlib - Hama - Humus - Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan M5 kara yolunun üzerinde yer almasıyla da stratejik öneme sahip ilçe, rejim güçlerinin yoğun saldırılarının aralıksız hedefi olmaya devam etti.

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