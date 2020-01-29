İşte Esed'in İdlib'de ele geçirdiği ilçe! Maarratünnuman hayalet kente döndü
Suriye'de Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe merkezini kuşatmaya aldı. Kuşatma sonrası Maarratünnuman hayalet kente döndü. İdlib'in en büyük ilçesi Maaratünnuman, Ekim 2012'de muhaliflerin eline geçmişti.
29.01.2020 11:12
- Son Güncelleme: 29.01.2020 11:19
Esed rejimi ve destekçilerinin gece geç saatlerde ele geçirdiği Maarratünnuman ilçe merkezi, Rusya destekli rejim güçlerinin girmesinden hemen önce havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, ilçe merkezindeki saldırıların yoğunluğu gözler önüne seriliyor.
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