Koronavirüsün sıfır noktasıydı! Çin yine bir şeyler saklıyor! DSÖ'nün girişine izin vermediler!
Aralık 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortauya çıkan ve dünyayı 2 yıldır resmen esir alan koronavirüsün kökenini araştırmak için DSÖ yeniden harekete geçti. Bu kapsamda DSÖ, Çin'e yeniden bir ekip gönderdi ancak beklemediği bir durumla karşılaştı. Çin, bölgedeki mağaraları incelemek isteyen DSÖ ekiplerine izin vermedii. Dünyayı şoke eden tutum "Çin koronavirüs hakkında bir şeyler mi saklıyor?" sorularını akıllara getirdi.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.
Ancak virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor. Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddiası tabiri caizse zirveyi kimseye bırakmıyor.
Çin'den gelen son Haber 'Çin bir şeyler gizliyor' iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Koronavirüsün kökenine ilişkin araştırmalarını yeniden başlatma kararı alan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin'e bir ekip gönderme kararı almıştı.
DSÖ'de görev alan bilim insanları Bilim adamları, Kovid-19'un ilk görüldüğü kent olan Wuhan'ın altı saat mesafedeki Hubei eyaletinin Enshi vilayetinde bir dizi mağara ve vahşi yaşam tarım alanını ziyaret etmek istiyor.