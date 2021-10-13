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Haberler Dünya Dünya Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışını konuşmuştu! Asrın firarını yapan Carlos o geceyi ilk kez anlattı!

Dünya Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışını konuşmuştu! Asrın firarını yapan Carlos o geceyi ilk kez anlattı!

Dünya eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışını haftalarca konuşmuştu. Carlos, kaçış gecesinin en kritik safhalarını, özel jete getirilmeden önce kendisinin kutu içerisinde taşınmasını adım adım anlattı.

13.10.2021 09:44 - Son Güncelleme: 13.10.2021 09:44
Dünya Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışını konuşmuştu! Asrın firarını yapan Carlos o geceyi ilk kez anlattı!

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn, "Yüzde 99,4 hüküm giyme oranı bulunan bir ülkede kendisini savunamayacağı" için ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçtığını söyledi.

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Dünya Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışını konuşmuştu! Asrın firarını yapan Carlos o geceyi ilk kez anlattı!

Lübnan'da yaşayan ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol) arananlar listesinde yer alan eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, Japonya'da kamu yayıncısı NHK'ye verdiği röportajda, kaçış sürecini anlattı.

Dünya Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışını konuşmuştu! Asrın firarını yapan Carlos o geceyi ilk kez anlattı!

Ghosn, Aralık 2019'da yasa dışı olarak Japonya'dan kaçış nedenini, "mahkemeyi hiçbir şekilde kazanma şansının olmamasına" bağladı.

Dünya Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışını konuşmuştu! Asrın firarını yapan Carlos o geceyi ilk kez anlattı!

"Yüzde 99,4 hüküm giyme oranı bulunan bir ülkede kendimi savunamayacağımı anladım." diyen Ghosn, hem kendisine hem ailesine "sıkıntılar çektirildiğini" belirterek, kendisini savunmanın "tek yolunun Japonya'yı terk etmek" olduğunu kaydetti.

Dünya Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışını konuşmuştu! Asrın firarını yapan Carlos o geceyi ilk kez anlattı!

Ghosn, kaçış gecesinin en kritik safhalarını, özel jete getirilmeden önce kendisinin kutu içerisinde taşınması ve "yakında Japonya'dan ayrılacağı" bilgisini edinmesi olduğunu söyledi.

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