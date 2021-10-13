Dünya Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışını konuşmuştu! Asrın firarını yapan Carlos o geceyi ilk kez anlattı!

"Yüzde 99,4 hüküm giyme oranı bulunan bir ülkede kendimi savunamayacağımı anladım." diyen Ghosn, hem kendisine hem ailesine "sıkıntılar çektirildiğini" belirterek, kendisini savunmanın "tek yolunun Japonya'yı terk etmek" olduğunu kaydetti.