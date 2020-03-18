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Koronavirüsün çıktığı yer Wuhan'dan dünyayı umutlandıran haber!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlıca dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs ne yazık ki Türkiye'de görüldü... Wuhan'da bulunan bir hayvan pazarından çıktığı belirlenen Kovid-19 tüm dünyayı kasıp kavururken, umutları yeşerten haber yine anakara Çin'den geldi. Koronavirüsün çıktığı yer olan Wuhan'da görülen vaka sayısı sadece 1. Öte yandan tahliyeler de başladı...

18.03.2020 10:39 - Son Güncelleme: 18.03.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





