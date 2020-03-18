Koronavirüsün çıktığı yer Wuhan'dan dünyayı umutlandıran haber!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlıca dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs ne yazık ki Türkiye'de görüldü... Wuhan'da bulunan bir hayvan pazarından çıktığı belirlenen Kovid-19 tüm dünyayı kasıp kavururken, umutları yeşerten haber yine anakara Çin'den geldi. Koronavirüsün çıktığı yer olan Wuhan'da görülen vaka sayısı sadece 1. Öte yandan tahliyeler de başladı...
18.03.2020 10:39
- Son Güncelleme: 18.03.2020 10:58
2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün dünya genelinde yüzün üzerinde ülkeye yayılmış durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak corona virüs konusunda Çin'den umut verici haberler var. Virüsün ilk görüldüğü Wuhan kentinde sadece bir yeni vaka kayıtlara geçti.
Dünya genelinde 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan salgından en çok etkilenen ülke konumunda olan Çin, Wuhan kentine kaydırdığı sağlık personelini tahliye etmeye başladı.
Geçtiğimiz dönemde salgının yayılma hızını durdurmak ve can kaybını minimuma indirmek için bölgeye sadece bu vakalar için hastaneler inşa eden Çin, bu proje kapsamında ülkenin diğer bölgelerinden pek çok sağlık personelini Wuhan'a kaydırmıştı.
Ülke basınında yer alan habere göre, kentteki salgının kontrol alınması sonrası bu personelin tahliyesi başladı.