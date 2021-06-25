İngiltere, Sağlık Bakanı'nın en yakın asistanıyla makam odasında öpüştüğü fotoğraflarla çalkalanıyor
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un skandal fotoğrafları manşetten yayınlandı. En yakın asistanıyla makam odasında öpüştüğü görülen Bakan, ülke gündemini sarstı. Üstelik skandalın kahramanlarının ikisi de evli! The Sun'ın haberine göre, 15 yıldır Martha Hoyer Millar'la evli olan bakan Hancock'un yine kendisi gibi evli olan asistanıyla kameralara yakalandığı görüntüyü muhbirler sızdırdı.
25.06.2021 11:41
- Son Güncelleme: 25.06.2021 12:07
Koronavirüs salgınıyla birlikte koltuğu sallanan, görevden alınması için danışmanların başbakana baskı yaptığı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un skandal fotoğrafları manşetten yayınlandı.
Kısa süre önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir mesajda küfürlü bir ifadeyle 'Umutsuz vaka' dediği ortaya çıkan Hancock'un gizli aşkı, en yakın asistanı Gina Coladangelo.
İngiliz bulvar gazetesi The Sun, 42 yaşındaki Sağlık Bakanı Hancock ile 43 yaşındaki asistanı Coladangelo'yu Whitehall'daki ofiste öpüşürken gösteren fotoğrafları yayınladı.
The Sun'ın haberine göre, 15 yıldır Martha Hoyer Millar'la evli olan bakan Hancock'un yine kendisi gibi evli olan asistanıyla kameralara yakalandığı görüntüyü muhbirler sızdırdı.
Hancock ve yakın asistanının Sağlık Bakanlığı binasındaki öpüşme fotoğrafları, Mayıs ayına ait. Muhbirlerden biri, bakanın eşini aldatmasıyla şoka uğradığını söyledi.