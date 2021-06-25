İngiltere, Sağlık Bakanı'nın en yakın asistanıyla makam odasında öpüştüğü fotoğraflarla çalkalanıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un skandal fotoğrafları manşetten yayınlandı. En yakın asistanıyla makam odasında öpüştüğü görülen Bakan, ülke gündemini sarstı. Üstelik skandalın kahramanlarının ikisi de evli! The Sun'ın haberine göre, 15 yıldır Martha Hoyer Millar'la evli olan bakan Hancock'un yine kendisi gibi evli olan asistanıyla kameralara yakalandığı görüntüyü muhbirler sızdırdı.

25.06.2021 11:41 - Son Güncelleme: 25.06.2021 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





