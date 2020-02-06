Koronavirüsü tüm dünyaya duyurmuştu! Çinli doktor Li hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüsten etkilenen ilk 7 hastayı görüp, yapılan test sonuçlarının ardından bir mesajla insanları dikkatli olmaları konusunda uyaran dontor Li, virüse yenik düştü. İşte Çinli doktor Li Wenliang'ın hikayesi...
06.02.2020 20:38
- Son Güncelleme: 06.02.2020 20:38
HER ŞEY MESAJLA BAŞLADI
30 Aralık tarihinde genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj virüsün seyrine damgasını vurdu:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor."
CORONAVİRÜSÜNE BENZİYOR
34 yaşındaki doktor yaptığı testlerin sonucunu görmesinin hemen ardından durumu şu şekilde açıklamıştı: "Hastalık coronavirüsüne benziyor."
SARS salgını, 2003 yılında Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Pekin hükümetinin salgını örtbas etmeye çalıştığı iddialar arasındaydı...
Doktor Li, "Sadece üniversitedeki arkadaşlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştım" ifadelerini kullanmıştı.