Çin'de Koronavirüs bilançosu korkunç boyutlara ulaştı! "Her gün 100 ceset yakıyoruz yetişemiyoruz"
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün hızla yayılan Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 564 olarak açıklanırken gerçek sayının bundan daha yüksek olduğu söyleniyor. Gelen son dakika haberine göre, Çin'deki cenaze evi çalışanları 24 saat çalışıyor. Günde 100'ün üzerinde ceset yaktıklarını söyleyen çalışanlar yetişemediklerini söylediler. İşte tüm detaylar…
06.02.2020 09:31
- Son Güncelleme: 06.02.2020 09:37
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