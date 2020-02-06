GaleriDünya

Çin'de Koronavirüs bilançosu korkunç boyutlara ulaştı! "Her gün 100 ceset yakıyoruz yetişemiyoruz"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün hızla yayılan Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 564 olarak açıklanırken gerçek sayının bundan daha yüksek olduğu söyleniyor. Gelen son dakika haberine göre, Çin'deki cenaze evi çalışanları 24 saat çalışıyor. Günde 100'ün üzerinde ceset yaktıklarını söyleyen çalışanlar yetişemediklerini söylediler. İşte tüm detaylar…

06.02.2020 09:31 - Son Güncelleme: 06.02.2020 09:37
Çin'de Koronavirüs bilançosu korkunç boyutlara ulaştı! Her gün 100 ceset yakıyoruz yetişemiyoruz

Gelen son dakika haberine göre korkulan oluyor, ölü sayısı giderek yükseliyor. Çin'de, koronavirüsten son 24 saatte yaşanan can kaybı 73, tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 694 olarak açıklandı. Salgın nedeniyle can kaybı ise 564'e yükseldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çin'de Koronavirüs bilançosu korkunç boyutlara ulaştı! Her gün 100 ceset yakıyoruz yetişemiyoruz

Virüsten etkilenenlerin sayısı, 3 bin 859'unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı da 186 bin 354'e ulaştı.

Çin'de Koronavirüs bilançosu korkunç boyutlara ulaştı! Her gün 100 ceset yakıyoruz yetişemiyoruz

Milliyet'te yer alan habere göre, 24 saat içinde 73 kişinin daha hayatını kaybetmesi endişe yaratırken, salgının sıfır noktası olan Wuhan'da bir cenaze evinde çalışanlar, durumun çok daha ciddi olduğunu ileri sürüyor.

Çin'de Koronavirüs bilançosu korkunç boyutlara ulaştı! Her gün 100 ceset yakıyoruz yetişemiyoruz

Çinli yetkililerin panik yaratmamak adına gerçek sayıyı gizli tuttuğunu ileri süren cenaze evi çalışanları, 7/24 çalıştıklarını ve her gün yaklaşık 100 ceset yaktıklarını iddia etti.

Çin'de Koronavirüs bilançosu korkunç boyutlara ulaştı! Her gün 100 ceset yakıyoruz yetişemiyoruz

Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu'nu, Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınlamıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan ürküten görüntüler
Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan ürküten görüntüler