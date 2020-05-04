RAMAZAN İMSAKİYE
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'Koronavirüsü Bill Gates üretti' iddialarına bir sporcu daha katıldı! Okların hedefinde

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor... Peki korona virüs nasıl ortaya çıktı? İşte gizemini koruyan sorulardan biri de bu. ABD tarafı başta Başkan Donald Trump olmak üzere Çin'i suçluyor ve corona virüsü daha önce keşfettiklerini ama dünyada sakladıklarını iddia ediyor. İşin Çin'i suçlayan yanı böyleyken, bir de diğer yüzü var. Daha önce corona virüsün ne zaman biteceğine dair açıklamala yapan Bill Gates, korona virüsün sorumlusu olarak pek çok kişi tarafından suçlanmıştı. Onlara bir yenisi daha eklendi. Peki bunca insanın söylediği şey gerçeğin ta kendisi mi yoksa sadece komplo teorisi mi? İşte o zehir zemberek sözler.

04.05.2020 17:39 - Son Güncelleme: 04.05.2020 17:39
'Koronavirüsü Bill Gates üretti' iddialarına bir sporcu daha katıldı! Okların hedefinde

Dünya, corona virüs (koronavirüs) salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

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'Koronavirüsü Bill Gates üretti' iddialarına bir sporcu daha katıldı! Okların hedefinde

Dün itibarıyla dünya genelinde 3 milyon 397 binin üzerinde vaka sayısı bulunuyor.

'Koronavirüsü Bill Gates üretti' iddialarına bir sporcu daha katıldı! Okların hedefinde

ÖLÜ SAYISI 241 BİNİ AŞTI
Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 241 binin üzerinde... Corona virüs salgını ile ilgili komplo teorilerinin ise ardı arkası kesilmiyor.

'Koronavirüsü Bill Gates üretti' iddialarına bir sporcu daha katıldı! Okların hedefinde

DAVID ICKE'DEN UÇUK İDDİALAR
Bu konuda 1 numaralı isim hiç şüphesiz eski bir futbolcu olan komplo teorisyeni David Icke...

'Koronavirüsü Bill Gates üretti' iddialarına bir sporcu daha katıldı! Okların hedefinde

David Icke, önce 5G ağlarıyla corona virüsün yayılması arasında bir bağ olduğunu iddia etmiş ardından ise virüsün arkasında Yahudi bir grubun olduğunu öne sürmüştü.

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