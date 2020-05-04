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'Koronavirüsü Bill Gates üretti' iddialarına bir sporcu daha katıldı! Okların hedefinde

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor... Peki korona virüs nasıl ortaya çıktı? İşte gizemini koruyan sorulardan biri de bu. ABD tarafı başta Başkan Donald Trump olmak üzere Çin'i suçluyor ve corona virüsü daha önce keşfettiklerini ama dünyada sakladıklarını iddia ediyor. İşin Çin'i suçlayan yanı böyleyken, bir de diğer yüzü var. Daha önce corona virüsün ne zaman biteceğine dair açıklamala yapan Bill Gates, korona virüsün sorumlusu olarak pek çok kişi tarafından suçlanmıştı. Onlara bir yenisi daha eklendi. Peki bunca insanın söylediği şey gerçeğin ta kendisi mi yoksa sadece komplo teorisi mi? İşte o zehir zemberek sözler.

04.05.2020 17:39 - Son Güncelleme: 04.05.2020 17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





