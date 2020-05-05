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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli kayboluşunun sırrı ortaya çıktı: Baş üstünde baş bırakmayacak

Öldü mü, ölmedi mi? Dünya günlerdce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunu merak etti. Hakkında pek çok son dakika haberi geçen Kim Jong-un günler sonra ortaya çıktığında bu merak giderildi ama başka bir merak konusu ortaya çıktı 'Bu zamana kadar neredeydi?' Öldüğü iddiaları gündemden düşmeyen ve hakkında sayısız spekülasyon yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu gizemli kayboluşunun sırrı ortaya çıktı. Eğer doğruysa Kuzey Kore'yi hayli kanlı günler bekliyor.

05.05.2020 10:04 - Son Güncelleme: 05.05.2020 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





