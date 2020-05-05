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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli kayboluşunun sırrı ortaya çıktı: Baş üstünde baş bırakmayacak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli kayboluşunun sırrı ortaya çıktı: Baş üstünde baş bırakmayacak
Öldü mü, ölmedi mi? Dünya günlerdce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunu merak etti. Hakkında pek çok son dakika haberi geçen Kim Jong-un günler sonra ortaya çıktığında bu merak giderildi ama başka bir merak konusu ortaya çıktı 'Bu zamana kadar neredeydi?' Öldüğü iddiaları gündemden düşmeyen ve hakkında sayısız spekülasyon yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu gizemli kayboluşunun sırrı ortaya çıktı. Eğer doğruysa Kuzey Kore'yi hayli kanlı günler bekliyor.
05.05.2020 10:04
- Son Güncelleme: 05.05.2020 10:04
Kuzey Kore lideri üç haftalık gizemli kayboluşu ile ilgili flaş bir iddia Avustralya'dan geldi. Avustralya'nın önde gelen televizyon kanallarından Sky News Australia'da çalışan gazeteci James Morrow, Kim'in aslında sağlık sorunları yüzünden değil siyasi hesaplaşma için bir süre boyunca ortadan kaybolduğunu öne sürdü.
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Kuzey Kore tarihi ve siyaseti konusunda uzmanlaşan deneyimli gazeteci James Morrow, 36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin yakın kurmayları arasında kendisine ihanet hazırlığı içerisinde olanları belirlemek için böyle bir operasyon içerisine girdiğini söyledi.
Morrow, "Kuzey Kore'deki elit tabakanın ölümüne nasıl tepki vereceğini görmek için öldüğüne dair iddiaları yaydı. Biraz geri plana çekilerek kimin yokluğunda öne çıkacağını ve yönetimi devralmak için harekete geçeceğini görmek istedi" ifadesini kullandı.
Ünlü gazeteci, "Şimdi Kim öncekinden de sert ve vahşi davranacak ve ağırlığını ortaya koyacak. Kuzey Kore'de çok yakında tutuklamaların başlayacağından şüpheleniyorum" iddiasında bulundu.
Kuzey Kore lideri hakkındaki gizem resmen çözülene kadar, Washington ve Seul ülkede olan biteni titizlikle izlemeye devam ediyor. Güney Koreli ve ABD'li yetkililer, Kim'in yokluğuna bir anlam getirmeye ve durumu çözmeye çalışıyor.