RAMAZAN İMSAKİYE
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İtalya'da 2 aydır süren koronavirüs yasakları bugün bitti! Hayat normale dönmeye başlıyor

Covid-19 salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, 2 aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bugün kademeli olarak yeniden sokaklara geri dönmeye başlıyor. İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla, ziyaret etmesine izin verilecek.

04.05.2020 12:27 - Son Güncelleme: 04.05.2020 12:33
İtalya'da 2 aydır süren koronavirüs yasakları bugün bitti! Hayat normale dönmeye başlıyor

İtalyanlar bugün startını verdi! Avrupa kıtasında salgında en fazla darbeyi alan İtalya'da hayat normale dönmeye başlıyor.

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İtalya'da 2 aydır süren koronavirüs yasakları bugün bitti! Hayat normale dönmeye başlıyor

Ülkedeki parklar da açılırken, restoranlar da paket servis yapabilecek. Ayrıca 15 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze törenlerine de izi verilecek.

İtalya'da 2 aydır süren koronavirüs yasakları bugün bitti! Hayat normale dönmeye başlıyor

İtalya, koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk ülke olmuştu.

Ülkede geçen hafta can kaybı son iki ayın en düşük seviyesindeydi, bir haftada 174 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da 2 aydır süren koronavirüs yasakları bugün bitti! Hayat normale dönmeye başlıyor

İtalya ekonomisininse bu yıl yüzde 9 daralması bekleniyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dün son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e yükseldi.

İtalya'da 2 aydır süren koronavirüs yasakları bugün bitti! Hayat normale dönmeye başlıyor

Ülkede iki aydan fazla süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

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