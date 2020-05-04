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İtalya'da 2 aydır süren koronavirüs yasakları bugün bitti! Hayat normale dönmeye başlıyor

Covid-19 salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, 2 aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bugün kademeli olarak yeniden sokaklara geri dönmeye başlıyor. İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla, ziyaret etmesine izin verilecek.

04.05.2020 12:27 - Son Güncelleme: 04.05.2020 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





