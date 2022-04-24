Fransa ve Almanya’nın Rusya sırrı 8 yıl sonra ifşa oldu! Avrupa bununla çalkalanıyor

2014 yılında Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak eden Rusya'ya karşı silah ambargosu alan AB, üye ülkelerin Moskova'ya satış yapmasına yasak getirmişti.

Ancak AB'nin bu kararına rağmen başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB ülkelerinin bu yasaktaki bir açıktan yararlanarak silah satışına devam ettiği ortaya çıktı.

2014 yılından sonra en az 10 AB üyesi ülkeden Moskova'ya 350 milyon euro değerinde silah satıldı.