RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Fransa ve Almanya’nın Rusya sırrı 8 yıl sonra ifşa oldu! Avrupa bununla çalkalanıyor

Fransa ve Almanya’nın Rusya sırrı 8 yıl sonra ifşa oldu! Avrupa bununla çalkalanıyor

Dünya Rusya-Ukrayna savaşını anbean takip ederken bir anda ortaya çıkan sır Avrupa'yı çalkaladı. 2014'te Rusya'ya silah ambargosu kararı alan AB'nin bu kararına rağmen başta Almanya ve Fransa'dan olmak üzere Moskova'ya silah satışının devam ettiği yıllar sonra ortaya çıktı.

24.04.2022 15:19 - Son Güncelleme: 24.04.2022 15:19
Fransa ve Almanya’nın Rusya sırrı 8 yıl sonra ifşa oldu! Avrupa bununla çalkalanıyor

Ukrayna'daki savaş can almaya devam ederken Batı, Kiev'e askeri yardımını sürdürüyor.

Rusya'ya karşı bir dizi adam atan AB Moskova'ya karşı yaptırım kararı almıştı. Ancak İngiliz medyası bu kararların ne kadar kolay bir şekilde ihlal edilebileceğini gözler önüne seren bir haber yayınladı.

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Fransa ve Almanya’nın Rusya sırrı 8 yıl sonra ifşa oldu! Avrupa bununla çalkalanıyor

2014 yılında Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak eden Rusya'ya karşı silah ambargosu alan AB, üye ülkelerin Moskova'ya satış yapmasına yasak getirmişti.

Ancak AB'nin bu kararına rağmen başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB ülkelerinin bu yasaktaki bir açıktan yararlanarak silah satışına devam ettiği ortaya çıktı.

2014 yılından sonra en az 10 AB üyesi ülkeden Moskova'ya 350 milyon euro değerinde silah satıldı.

Fransa ve Almanya’nın Rusya sırrı 8 yıl sonra ifşa oldu! Avrupa bununla çalkalanıyor

ASLAN PAYI ALMAN VE FRANSIZ ŞİRKETLERDE
İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, bu atışın yüzde 78'i Alman ve Fransız firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Aynı habere göre, Rusya'ya satılan silahlar arasında bomba ve füzeler de yer aldı. Söz konusu silahların Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kullanıldığı düşünülüyor.

Fransa ve Almanya’nın Rusya sırrı 8 yıl sonra ifşa oldu! Avrupa bununla çalkalanıyor

ALMANYA'YI KARIŞTIRAN İDDİA
Alman Bild gazetesi ise Ukrayna'ya gönderilmesi onaylanan ağır silahların Scholz'un ofisi tarafından listeden çıkarıldığını ve onaylanan envanterin daha önce vaat edildiği gibi 1 milyar Euro değil sadece 307 milyon Euro olduğunu sayfasına taşıdı.

Gazetenin haberi ülkede büyük yankı uyandırırken Başbakan Scholz hem muhalefet hem de kendi partisinin içinden sert eleştiriler aldı.

Fransa ve Almanya’nın Rusya sırrı 8 yıl sonra ifşa oldu! Avrupa bununla çalkalanıyor

ALMANYA HİÇ BU KADAR İZOLE EDİLMEDİ
Scholz geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Donbas savunması için kurulan uluslararası koalisyona katılmayı reddetmiş, Almanya'nın maddi yardıma hazır olduğunu ancak Kiev'e tank ve zırhlı askeri personel göndermeye henüz hazır olmadığını belirtmişti.

Muhalefetteki Alman siyasetçiler Scholz'un bu tutumunu eleştirerek "Almanya daha önce hiçbir uluslararası krizde bu kadar izole edilmedi ve bu kadar tepkisiz kalmadı" yorumunu yaptılar.

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