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Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!

Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü! Yük dolu dev gemi sulara gömüldü. Dev gemide yaklaşık 900 konteynerin kaybolduğu belirtildi. Bu fotoğrafları görenler hayrete düştü. Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor.
Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

12.03.2020 10:53 - Son Güncelleme: 12.03.2020 10:53
Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!
Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!

Yük dolu dev gemi sulara gömüldü. Dev gemide yaklaşık 900 konteynerin kaybolduğu belirtildi. Bu fotoğrafları görenler hayrete düştü. Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor.

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!
Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!
Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!
Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!
Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!
Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!

Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.

Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!
Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!

Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...

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