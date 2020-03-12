Bir anda gerçekleşti! Yük gemisi böyle sulara gömüldü! Görenler hayrete düştü!

Yük dolu dev gemi sulara gömüldü. Dev gemide yaklaşık 900 konteynerin kaybolduğu belirtildi. Bu fotoğrafları görenler hayrete düştü. Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor.

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.