Koronavirüste 'Omicron'dan sonra "BA5" alarmı! İlk kez Çin Şian'da görüldü

Şaanşi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Cang Yi, vakaların varlığını doğrularken, "Omicron BA5 alt varyantı, daha önceki BA2.2 alt varyantından çok daha bulaşıcı, hızlı yayılıyor ve aşılara direnç kabiliyeti daha güçlü." ifadesini kullandı.