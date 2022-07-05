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Koronavirüste 'Omicron'dan sonra "BA5" alarmı! İlk kez Çin Şian'da görüldü

Çin'de yeni tip koronavirüsün Omicron alt varyantı "BA5" ilk kez Şian'da görüldü. Dünyada giderek hakim hale gelen alt varyant, daha bulaşıcı olması ve hızlı yayılmasının yanı sıra aşıların sağladığı bağışıklık korumasından daha kolay kurtulabiliyor.

05.07.2022 17:57 - Son Güncelleme: 05.07.2022 17:59
Koronavirüste ’Omicron’dan sonra BA5 alarmı! İlk kez Çin Şian’da görüldü

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde Kovid-19'un Omicron varyantının, dünyada giderek yayılan "BA5" alt varyantını taşıyan vakaların tespit edildiği bildirildi.

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Koronavirüste ’Omicron’dan sonra BA5 alarmı! İlk kez Çin Şian’da görüldü

"cnwest.com" internet sitesinin haberine göre, kentte son 24 saatte kaydedilen 9 yerel kaynaklı vakada virüsün Omicron alt varyantı BA5'e rastlandı.

Koronavirüste ’Omicron’dan sonra BA5 alarmı! İlk kez Çin Şian’da görüldü

Vakalar, Çin'de BA5 alt varyantının yol açtığı ilk yerel kaynaklı yayılma oldu.

Koronavirüste ’Omicron’dan sonra BA5 alarmı! İlk kez Çin Şian’da görüldü

Şaanşi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Cang Yi, vakaların varlığını doğrularken, "Omicron BA5 alt varyantı, daha önceki BA2.2 alt varyantından çok daha bulaşıcı, hızlı yayılıyor ve aşılara direnç kabiliyeti daha güçlü." ifadesini kullandı.

Koronavirüste ’Omicron’dan sonra BA5 alarmı! İlk kez Çin Şian’da görüldü

KARANTİNA TEDBİRLERİ
Yerel yönetim salgın nedeniyle şehri düşük, orta ve yüksek riskli kontrol bölgelerine ayırırken, vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti. Şehirden ayrılmak isteyenlere son 48 saat içinde yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu bildirme zorunluluğu getirildi.

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