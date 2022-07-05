Vav TV İzle
Haberler Dünya ABD’deki Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda şok detay! Saldırgan Robert Crimo’nun aylık kazancı 100 bin dolar!

ABD’deki Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda şok detay! Saldırgan Robert Crimo’nun aylık kazancı 100 bin dolar!

Dünya ABD'nin Chicago kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamalarını kana bulayan Robert Crimo'yu konuşuyor. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı kanlı saldırının faili Robert Crimo'nun aylık kazancının 100 bin dolar olduğu öğrenildi. İşte Robert Crimo'nun şaşırtan profili...

05.07.2022 14:50 - Son Güncelleme: 05.07.2022 14:50
ABD’deki Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda şok detay! Saldırgan Robert Crimo’nun aylık kazancı 100 bin dolar!

ABD Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında ateş açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD’deki Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda şok detay! Saldırgan Robert Crimo’nun aylık kazancı 100 bin dolar!

Chicago'nun banliyölerinden Highland Park bölgesinde Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni başladıktan sonra kısa bir süre sonra silah sesleri duyuldu.

Highland Park polisi, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD’deki Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda şok detay! Saldırgan Robert Crimo’nun aylık kazancı 100 bin dolar!

Vurulan kişilerin 8 ila 85 yaş arasında olduğu belirtildi.

ABD’deki Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda şok detay! Saldırgan Robert Crimo’nun aylık kazancı 100 bin dolar!

SALDIRGAN SAATLER SONRA YAKALANDI
Saldırıyı 22 yaşındaki Robert Crimo'nun gerçekleştirdiği açıklandı.

Polis, açılan ateşin bir işyerinin çatı katından gerçekleştiğini, zanlının binaya ara sokaktan merdivenle ulaştığını bildirdi.

ABD’deki Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda şok detay! Saldırgan Robert Crimo’nun aylık kazancı 100 bin dolar!

Saldırının ardından polisin başlattığı arama çalışmaları akşam sona erdi.

Polisin, olayın yaşandığı yerin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde aracını çevirdiği Crimo, kısa bir takibin ardından gözaltına alındı.

SON DAKİKA