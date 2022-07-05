ABD’deki Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda şok detay! Saldırgan Robert Crimo’nun aylık kazancı 100 bin dolar!
Dünya ABD'nin Chicago kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamalarını kana bulayan Robert Crimo'yu konuşuyor. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı kanlı saldırının faili Robert Crimo'nun aylık kazancının 100 bin dolar olduğu öğrenildi. İşte Robert Crimo'nun şaşırtan profili...
05.07.2022 14:50 - Son Güncelleme: 05.07.2022 14:50
Chicago'nun banliyölerinden Highland Park bölgesinde Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni başladıktan sonra kısa bir süre sonra silah sesleri duyuldu.
Highland Park polisi, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını duyurdu.
SALDIRGAN SAATLER SONRA YAKALANDI
Saldırıyı 22 yaşındaki Robert Crimo'nun gerçekleştirdiği açıklandı.
Polis, açılan ateşin bir işyerinin çatı katından gerçekleştiğini, zanlının binaya ara sokaktan merdivenle ulaştığını bildirdi.