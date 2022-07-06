İngiltere’de kriz! Bakan istifaları peş peşe geldi: Hükümet çöküyor mu?

Gelecek birkaç hafta içinde bir seçim çağrısı yapılırsa, bunu destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda Starmer, "Evet. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var" yanıtını verdi.



