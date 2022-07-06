İngiltere'de kriz! Bakan istifaları peş peşe geldi: Hükümet çöküyor mu?
İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak istifalarını sundu. Peş peşe gelen istifalar sonrası tüm gözler Ada'ya çevrildi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Javid ve Sunak'ın görevi bırakmaları sonrası hükümetin çökme tehlikesi yaşadığını söyledi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kabineden istifalarının ardından hükümetin çökmekte olduğunu iddia etti.
Starmer, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren Javid ve Sunak'ın art arda istifasının ardından yaptığı açıklamada, iki bakanı, Johnson'ın "suç ortakları" olmakla suçladı.
Keir Starmer, "(Johnson) Kanunları çiğnediğinde, defalarca yalan söylediğinde, İngiliz halkının fedakarlıklarıyla alay ettiğinde onu desteklediler" ifadesini kullandı.
Gelecek birkaç hafta içinde bir seçim çağrısı yapılırsa, bunu destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda Starmer, "Evet. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var" yanıtını verdi.