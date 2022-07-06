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İngiltere'de kriz! Bakan istifaları peş peşe geldi: Hükümet çöküyor mu?

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak istifalarını sundu. Peş peşe gelen istifalar sonrası tüm gözler Ada'ya çevrildi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Javid ve Sunak'ın görevi bırakmaları sonrası hükümetin çökme tehlikesi yaşadığını söyledi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

06.07.2022 01:36 - Son Güncelleme: 06.07.2022 01:39
İngiltere’de kriz! Bakan istifaları peş peşe geldi: Hükümet çöküyor mu?

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kabineden istifalarının ardından hükümetin çökmekte olduğunu iddia etti.

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İngiltere’de kriz! Bakan istifaları peş peşe geldi: Hükümet çöküyor mu?


Starmer, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren Javid ve Sunak'ın art arda istifasının ardından yaptığı açıklamada, iki bakanı, Johnson'ın "suç ortakları" olmakla suçladı.

İngiltere’de kriz! Bakan istifaları peş peşe geldi: Hükümet çöküyor mu?

Keir Starmer, "(Johnson) Kanunları çiğnediğinde, defalarca yalan söylediğinde, İngiliz halkının fedakarlıklarıyla alay ettiğinde onu desteklediler" ifadesini kullandı.

İngiltere’de kriz! Bakan istifaları peş peşe geldi: Hükümet çöküyor mu?

İki bakanın aylar önce istifa etmesi gerektiğini belirten Starmer, "İngiliz halkı aldanmayacak. Muhafazakar Parti bozuldu ve bir adamı değiştirmek bunu düzeltmez. Sadece gerçek bir hükümet değişikliği İngiltere'ye ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de kriz! Bakan istifaları peş peşe geldi: Hükümet çöküyor mu?

Gelecek birkaç hafta içinde bir seçim çağrısı yapılırsa, bunu destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda Starmer, "Evet. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var" yanıtını verdi.

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