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Koronavirüsle ilgili o belgeler sızdı B planı ortaya çıktı!

2019 yılından bu yana dünyaya bela olan koronavirüs ile ilgili sızan yeni bilgiler şok etkisi yarattı. Sır gibi saklanan belgenin ifşa olmasının ardından koronavirüste B planı da deşifre oldu.

14.11.2021 11:16 - Son Güncelleme: 14.11.2021 11:16
Koronavirüsle ilgili o belgeler sızdı B planı ortaya çıktı!

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

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Koronavirüsle ilgili o belgeler sızdı B planı ortaya çıktı!

Çeyrek milyara yakın insana buluşan Kovid-19, 5 milyondan fazla cana mal oldu. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Koronavirüsle ilgili o belgeler sızdı B planı ortaya çıktı!

Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.

Koronavirüsle ilgili o belgeler sızdı B planı ortaya çıktı!

Virüse karşı geliştirilen ilaçlar için geri sayıma geçilmiş durumda. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen İngiltere'den bir hayli kötü bir haber geldi.

Koronavirüsle ilgili o belgeler sızdı B planı ortaya çıktı!

'KORONA BELGESİ' SIZDI!
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Test ve İzleme hizmeti için sonbahar stratejisini özetleyen belge sızdı. Söz konusu belge ezber bozan satırlara ev sahipliği yapıyor.

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