Koronavirüsle ilgili o belgeler sızdı B planı ortaya çıktı!
2019 yılından bu yana dünyaya bela olan koronavirüs ile ilgili sızan yeni bilgiler şok etkisi yarattı. Sır gibi saklanan belgenin ifşa olmasının ardından koronavirüste B planı da deşifre oldu.
14.11.2021 11:16
- Son Güncelleme: 14.11.2021 11:16
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.