Koronavirüsle ilgili o belge sızdı herkes şoke oldu! Her şey 2017'de başladı
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsle mücadele ederken yayınlanan bir belge şoke etti. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, EcoHealth Alliance ile ABD hükümeti fon sağlayıcıları arasındaki elektronik posta yazışmalar ortaya çıktı. Bilgi Edinme Özgürlüğü Talebi kapsamında yayınlanan e-postalara göre, yarasalar ve diğer yüksek riskli türlerden alınan viral DNA'lar Haziran 2017 ile Mayıs 2019 arasında Wuhan'daki tesise gönderildi. İşte detaylar...
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın canına mal oldu.
Bu konu hakkında pek çok komplo teorisi mevcut. Onlardan en popüleri ise virüsün Wuhan'daki labrotuvardan sızdığı iddiası. DSÖ'nün de mercek altına aldığı iddia sızan son belgeler ile bir kez daha gündeme geldi.
YAZIŞMALAR İLE ORTAYA ÇIKTI
İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, EcoHealth Alliance ile ABD hükümeti fon sağlayıcıları arasındaki elektronik posta yazışmalar ortaya çıktı
Söz konusu e-postalar, Laos'taki yarasalardan viral örnekler toplandığı ve inceleme için Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne geri gönderildiği bilgisine ev sahipliği yapıyor.