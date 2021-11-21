Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Prof. Dr. Uğur Şahin’den yanıt geldi
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili aşı uygulamaları devam ederken milyonlarca kişinin merak ettiği konulardan biri de 'Her yıl aşı olacak mıyız?' sorusunun yanıtı oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Uğur Şahin, her yıl bir doz aşı yaptırmanın koronaya karşı etki göstereceğini ifade etti.
21.11.2021 16:48
- Son Güncelleme: 21.11.2021 16:48
Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen en etkili silah konumundaki aşılarım yaptırılması yönünde çalışmalar tüm dünyada devam ediyor.
Özellikle kış mevsimine girilirken, vakalar yeniden artış gösterirken, aşılama çalışmalarıyla ilgili BioNTech'in kurucularından Türk asıllı bilim insanı Uğur Şahin önemli bir açıklama yaptı.
ETKİ DÖRT AY SONRA AZALIYOR
Uğur Şahin, aşının etkisiyle ilgili değerlendirmede bulunurken, koruyuculuk süresiyle ilgili şunları söyledi:
"Aşının etkisi dördüncü aydan sonra azalmaya başlıyor ve altıncı ayda bu azalış hız kazanıyor. İkinci olarak da bu aşı ağır hastalığın önüne geçiyor. Koronavirüs aşısı olanlar bu hastalığı daha hafif atlatıyor."