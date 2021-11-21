Vav TV İzle
Haberler Dünya Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Prof. Dr. Uğur Şahin’den yanıt geldi

Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Prof. Dr. Uğur Şahin’den yanıt geldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili aşı uygulamaları devam ederken milyonlarca kişinin merak ettiği konulardan biri de 'Her yıl aşı olacak mıyız?' sorusunun yanıtı oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Uğur Şahin, her yıl bir doz aşı yaptırmanın koronaya karşı etki göstereceğini ifade etti.

21.11.2021 16:48 - Son Güncelleme: 21.11.2021 16:48
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Prof. Dr. Uğur Şahin’den yanıt geldi

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen en etkili silah konumundaki aşılarım yaptırılması yönünde çalışmalar tüm dünyada devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Prof. Dr. Uğur Şahin’den yanıt geldi

Özellikle kış mevsimine girilirken, vakalar yeniden artış gösterirken, aşılama çalışmalarıyla ilgili BioNTech'in kurucularından Türk asıllı bilim insanı Uğur Şahin önemli bir açıklama yaptı.

Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Prof. Dr. Uğur Şahin’den yanıt geldi

Şahin, hastalığın geleceği ve aşılama faaliyetleriyle ilgili bilgi verirken, her yıl yapılacak bir doz aşının virüse karşı etkili olacağını, koruyucu etki göstereceğini açıkladı.

Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Prof. Dr. Uğur Şahin’den yanıt geldi

ETKİ DÖRT AY SONRA AZALIYOR
Uğur Şahin, aşının etkisiyle ilgili değerlendirmede bulunurken, koruyuculuk süresiyle ilgili şunları söyledi:

Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Prof. Dr. Uğur Şahin’den yanıt geldi

"Aşının etkisi dördüncü aydan sonra azalmaya başlıyor ve altıncı ayda bu azalış hız kazanıyor. İkinci olarak da bu aşı ağır hastalığın önüne geçiyor. Koronavirüs aşısı olanlar bu hastalığı daha hafif atlatıyor."

SON DAKİKA