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İran'da bir hemşirenin şoke eden görüntüsü ortaya çıktı! Koronavirüsten (Covid-19) korunmak için...

Türkiye'nin kara komşusu İran'da koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı giderek artıyor ancak hükümetin salgınla mücadelede yetersiz kaldığı eleştirileri yapılıyor. Öyle ki İran'da Sağlık Bakanı yardımcısının ardından Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandı. Ülkede 26'ya yükselen ölü sayısının yanında ölümcül virüsle mücadelede etkin olarak rol oynayan bir hemşirenin gizli kamerayla çekilmiş görüntüleri ülke gündeminde şok etkisi yarattı. Bakın o hemşire koronavirüsten (Covid-19) korunmak için ne yapıyormuş...

27.02.2020 23:08 - Son Güncelleme: 27.02.2020 23:21
İran'da bir hemşirenin şoke eden görüntüsü ortaya çıktı! Koronavirüsten Covid-19 korunmak için...

İran'da koronavirüs vakalarının sayısı gittikçe yükselirken endişe de artıyor.

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İran'da bir hemşirenin şoke eden görüntüsü ortaya çıktı! Koronavirüsten Covid-19 korunmak için...

Sosyal medyada yayılan ve İran'da bir hastanede çekildiği iddia edilen görüntüler ise olay yarattı...

İran'da bir hemşirenin şoke eden görüntüsü ortaya çıktı! Koronavirüsten Covid-19 korunmak için...

BBC Farsça ve BBC Reality Check ekibi İran'ın koronavirüsle nasıl mücadele ettiğini inceledi.

İran'da bir hemşirenin şoke eden görüntüsü ortaya çıktı! Koronavirüsten Covid-19 korunmak için...

Vaka sayının her geçen gün arttığı İran'da acil servisteki görevlilerin gizli kamera ile çekilmiş görüntüleri dünyaya şoka soktu.

İran'da bir hemşirenin şoke eden görüntüsü ortaya çıktı! Koronavirüsten Covid-19 korunmak için...

Görüntülerde, hastanede görevli bir hemşire, koronavirüsten korunmak için tütsü yakıyor.

Virüsten korunmak için en iyi çarenin bu olduğunu savunan görevlilere ait video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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