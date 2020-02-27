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İran'da bir hemşirenin şoke eden görüntüsü ortaya çıktı! Koronavirüsten (Covid-19) korunmak için...

Türkiye'nin kara komşusu İran'da koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı giderek artıyor ancak hükümetin salgınla mücadelede yetersiz kaldığı eleştirileri yapılıyor. Öyle ki İran'da Sağlık Bakanı yardımcısının ardından Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandı. Ülkede 26'ya yükselen ölü sayısının yanında ölümcül virüsle mücadelede etkin olarak rol oynayan bir hemşirenin gizli kamerayla çekilmiş görüntüleri ülke gündeminde şok etkisi yarattı. Bakın o hemşire koronavirüsten (Covid-19) korunmak için ne yapıyormuş...

27.02.2020 23:08 - Son Güncelleme: 27.02.2020 23:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





