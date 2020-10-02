Donald Trump koronavirüse yakalandı, 'Kıyamet günü uçağı' ABD semalarında uçtu! Neler yapıyor neler
ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki uçaklardan biri olan E-6B Mercury , Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tekrar gündemde. Nedeni ise yaşanan bu gelişmenin ardından havalanmaları. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından, ABD'nin her iki yakasından "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan E-6B Mercury'ler havalandı.
RAKİP ÜLKELERE BİR MESAJ
ABD'li uzman Tim Hogan, "E-6B Mercury uçaklarının havalanmasının denizaltından fırlatılan balistik füze ve kıtalararası balistik füze fırlatma kabiliyetine sahip ülkelere mesaj" niteliğinde olduğunu söyledi, "Bu uçaklar bir devletin ABD'ye nükleer silahla saldırması halinde dünya üzerindeki herkesi öldürme kapasitesine sahip" bilgisini paylaştı.