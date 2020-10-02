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Donald Trump koronavirüse yakalandı, 'Kıyamet günü uçağı' ABD semalarında uçtu! Neler yapıyor neler

ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki uçaklardan biri olan E-6B Mercury , Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tekrar gündemde. Nedeni ise yaşanan bu gelişmenin ardından havalanmaları. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından, ABD'nin her iki yakasından "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan E-6B Mercury'ler havalandı.

02.10.2020 12:38 - Son Güncelleme: 02.10.2020 12:45
Donald Trump koronavirüse yakalandı, 'Kıyamet günü uçağı' ABD semalarında uçtu! Neler yapıyor neler

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmadan önce "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan E-6B Mercury uçakları ABD'nin her iki yakasından da havalandı.

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Donald Trump koronavirüse yakalandı, 'Kıyamet günü uçağı' ABD semalarında uçtu! Neler yapıyor neler

STANDART GÜVENLİK PROTOKOLÜ

ABD'ye ait deniz ve kara nükleer füzelerini ateşleme kabiliyetine sahip E-6B Mercury uçaklarının havalandırılmasının başkanın hastalanması durumunda uygulanan standart güvenlik protokolü olduğu belirtildi.

Donald Trump koronavirüse yakalandı, 'Kıyamet günü uçağı' ABD semalarında uçtu! Neler yapıyor neler

RAKİP ÜLKELERE BİR MESAJ

ABD'li uzman Tim Hogan, "E-6B Mercury uçaklarının havalanmasının denizaltından fırlatılan balistik füze ve kıtalararası balistik füze fırlatma kabiliyetine sahip ülkelere mesaj" niteliğinde olduğunu söyledi, "Bu uçaklar bir devletin ABD'ye nükleer silahla saldırması halinde dünya üzerindeki herkesi öldürme kapasitesine sahip" bilgisini paylaştı.

Donald Trump koronavirüse yakalandı, 'Kıyamet günü uçağı' ABD semalarında uçtu! Neler yapıyor neler

Forbes da bunun Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi rakip ülkelere, "başkomutanın hasta olmasına rağmen nükleer komuta sisteminin sağlam olduğunu gösteren bir mesaj olduğu" değerlendirmesi yaptı.

Donald Trump koronavirüse yakalandı, 'Kıyamet günü uçağı' ABD semalarında uçtu! Neler yapıyor neler

BİR ÖNCEKİ KIYAMET UÇAĞI 4B NIGHTWATCH

ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki uçaklardan bir diğeri de E-4B Nightwatch.

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