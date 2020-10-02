Haberler Galeri Dünya Donald Trump koronavirüse yakalandı, 'Kıyamet günü uçağı' ABD semalarında uçtu! Neler yapıyor neler

Donald Trump koronavirüse yakalandı, 'Kıyamet günü uçağı' ABD semalarında uçtu! Neler yapıyor neler

ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki uçaklardan biri olan E-6B Mercury , Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tekrar gündemde. Nedeni ise yaşanan bu gelişmenin ardından havalanmaları. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından, ABD'nin her iki yakasından "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan E-6B Mercury'ler havalandı.

02.10.2020 12:38 - Son Güncelleme: 02.10.2020 12:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





