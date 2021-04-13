Koronavirüse karşı "Trump kokteyli"! Yüzde 81 koruyucu
Dünya çapında koronavirüse karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'li ilaç firması Regeneron'un yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği Regen-Cov adlı 'antikor kokteylinin' enfeksiyona karşı yüzde 81 koruyuculuk sağladığı belirtildi. Söz konusu kokteyl, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılmıştı. Trump'ın doktoru Sean Conley, Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nde Trump'a önlem amaçlı Regeneron'un 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisini uyguladıklarını ve bunun sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtmişti.
Regen-Cov'un henüz Covid-19 aşısı olmamış veya bağışıklık sistemindeki zayıflık nedeniyle aşının yeterli derecede etkili olmadığı yüksek riskli gruplar için önemli bir gelişme olduğuna işaret edilerek, ilacın aşılama ile daha geniş kesimlerde kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuruda bulunulacağı bildirildi.