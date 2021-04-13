RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüse karşı "Trump kokteyli"! Yüzde 81 koruyucu

Dünya çapında koronavirüse karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'li ilaç firması Regeneron'un yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği Regen-Cov adlı 'antikor kokteylinin' enfeksiyona karşı yüzde 81 koruyuculuk sağladığı belirtildi. Söz konusu kokteyl, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılmıştı. Trump'ın doktoru Sean Conley, Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nde Trump'a önlem amaçlı Regeneron'un 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisini uyguladıklarını ve bunun sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtmişti.

13.04.2021 08:53 - Son Güncelleme: 13.04.2021 09:04
Koronavirüse karşı Trump kokteyli! Yüzde 81 koruyucu

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Regen-Cov'un 3. faz deneme sonuçlarının Covid-19'a yakalanan hastalarda ilk haftada yüzde 72, sonraki haftalarda yüzde 93 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

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Koronavirüse karşı Trump kokteyli! Yüzde 81 koruyucu

Açıklamada, Regen-Cov'un deri altından uygulanması halinde ise enfekte olmayanlarda Covid-19'a yakalanma riskini yüzde 81 azalttığı ifade edildi.

Koronavirüse karşı Trump kokteyli! Yüzde 81 koruyucu

Regen-Cov'un henüz Covid-19 aşısı olmamış veya bağışıklık sistemindeki zayıflık nedeniyle aşının yeterli derecede etkili olmadığı yüksek riskli gruplar için önemli bir gelişme olduğuna işaret edilerek, ilacın aşılama ile daha geniş kesimlerde kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuruda bulunulacağı bildirildi.

Koronavirüse karşı Trump kokteyli! Yüzde 81 koruyucu

Regen-Cov doğal antikorları taklit eden iki ilacın bileşiminden oluşuyor.

Koronavirüse karşı Trump kokteyli! Yüzde 81 koruyucu

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ile ortaklaşa yürütülen ve 1500 kişi üzerinde klinik denemeleri yapılan Regeneron'un kokteylinin, bağışıklık sisteminin doğal olarak ürettiği antikorları taklit için tasarlanan iki ilacın bileşiminden oluştuğu kaydedildi.