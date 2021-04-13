RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Çin’in Gansu bölgesinde develere özel trafik lambası

Çin'de dünyanın ilk develere özel trafik lambası kullanıma girdi. Işık yeşil yandığında develer yolun karşısına geçiyor, kırmızı yandığında ise turistler. Develer, turistleri kum dağlarından gölün bulunduğu bölgeye taşımak için kullanılıyor.

13.04.2021 09:56 - Son Güncelleme: 13.04.2021 10:17
Çin’in Gansu bölgesinde develere özel trafik lambası

Çin'in Gansu bölgesindeki lambalar, bölgedeki develer ile turistlerin trafiğini düzenlemeye yarıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çin’in Gansu bölgesinde develere özel trafik lambası


Işık yeşil yandığında develer yolun karşısına geçiyor, kırmızı yandığında ise turistler.

Çin’in Gansu bölgesinde develere özel trafik lambası

Bölgede, kum tepeciklerinin çevirdiği hilal şeklindeki göl, turistlerin gözdesi.

Çin’in Gansu bölgesinde develere özel trafik lambası

Bölgeyi gezenlerin yürürken veya kum tepeciklerini aşarken, ayaklarının bazı sesler çıkardığını duyduğu söyleniyor.

Çin’in Gansu bölgesinde develere özel trafik lambası

Develer, turistleri kum dağlarından gölün bulunduğu bölgeye taşımak için kullanılıyor.