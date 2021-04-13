Çin’in Gansu bölgesinde develere özel trafik lambası
Çin'de dünyanın ilk develere özel trafik lambası kullanıma girdi. Işık yeşil yandığında develer yolun karşısına geçiyor, kırmızı yandığında ise turistler. Develer, turistleri kum dağlarından gölün bulunduğu bölgeye taşımak için kullanılıyor.
13.04.2021 09:56
- Son Güncelleme: 13.04.2021 10:17
Çin'in Gansu bölgesindeki lambalar, bölgedeki develer ile turistlerin trafiğini düzenlemeye yarıyor.
Işık yeşil yandığında develer yolun karşısına geçiyor, kırmızı yandığında ise turistler.
Bölgede, kum tepeciklerinin çevirdiği hilal şeklindeki göl, turistlerin gözdesi.
Bölgeyi gezenlerin yürürken veya kum tepeciklerini aşarken, ayaklarının bazı sesler çıkardığını duyduğu söyleniyor.
Develer, turistleri kum dağlarından gölün bulunduğu bölgeye taşımak için kullanılıyor.