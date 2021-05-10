Koronavirüs vakaları yüzde 2500 arttı! Hindistan’dan sonra o ülke de kıyameti yaşıyor! Hastanelerde yatak ve oksijen tükeniyor
Dünyayı adeta ele geçiren ve durmak bilmeyen koronavirüs Hindistan'dan sonra bir ülkede daha dehşeti yaşatıyor. Hindistan'ın komşusu olan ülkede koronavirüs vakaları yüzde 2500 artarken hastanelerde yer kalmadı. Uzmanlar ülkenin Hindistan'ı bile geçebileceğinden korkuyor. İşte detaylar…
10.05.2021 11:48
- Son Güncelleme: 10.05.2021 11:48
Hindistan'ın ardından Nepal'de de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Nepal'de dün 8 bin 287 vaka bildirilirken bu geçen ay bildirilen 337 vakadan sonra inanılması güç bir artışa işaret ediyor.
Uzmanlar Nepal'in yeni Hindistan olacağını belirtirken vakaların sadece 1 ayda %2500 oranında arttığı uyarısında bulundu.
Öte yandan dün 53 kişinin hayatını kaybettiği ülkede dört hafta önce sadece bir ölüm kayıtlara geçmişti.
Doktorlar hastanelerde yatak sıkıntısı baş gösterdiğini ve Nepal'in de tıpkı Hindistan gibi büyük bir oksijen sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu aktarıyor.
Nepalli doktorlar, ülkede oksijen ve yatak yetersizliği nedeniyle büyük bir kriz uyarısında bulundu.