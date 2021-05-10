Koronavirüs vakaları yüzde 2500 arttı! Hindistan’dan sonra o ülke de kıyameti yaşıyor! Hastanelerde yatak ve oksijen tükeniyor

Hindistan'ın ardından Nepal'de de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Nepal'de dün 8 bin 287 vaka bildirilirken bu geçen ay bildirilen 337 vakadan sonra inanılması güç bir artışa işaret ediyor.