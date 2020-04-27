Bilim insanlarının yeni keşfi! Çölün ortasındaki gizem... Mısır Piramitleri'nden daha eski...

Doğal ve insani bazı etkenler nedeniyle piramitlerin bir kısmı ciddi hasar görmüş. Bazı piramitler de aslına uygun olmayan yöntemlerle restore edilmiş. Yıllarca süren iç savaş, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık gibi nedenlerle gereken bakım yapılamadığı gibi piramitler turizmde de hak ettiği değeri bugüne kadar görememiş.