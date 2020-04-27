Bilim insanlarının yeni keşfi! Çölün ortasındaki gizem... Mısır Piramitleri'nden daha eski...
Sudan'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) koruması altındaki 2 bin yıllık Meravi piramitleri, çölün ortasında adeta saklı hazine gibi meraklılarını bekliyor. Bazı kaynaklar, Sudan'daki piramitlerin Mısır'dan etkilenerek yapıldığını belirtilse de bazı kaynaklar bunların Mısır'dakilerden 800 yıl daha eski olduğunu ileri sürüyor.
Başkent Hartum'un 200 kilometre kuzeyinde Şendi kenti sınırlarındaki Meravi antik kentinde, milattan önce 8. yüzyıl ile milattan sonra 4. yüzyıl arasında inşa edilen ve yakınındaki köyden dolayı Becraviya piramitleri olarak da bilinen 200'den fazla piramit bulunuyor. Sudan'ın bu bölgesindeki piramitler ,kuzeydeki komşusu Mısır piramitlerinden sayıca çok daha fazla. Ancak Sudan'daki Meravi Piramitleri daha küçük boyutlarda inşa edilmiş durumda.
Piramitlerin uzunluğu, 6 ile 30 metre arasında değişirken giriş kısımları genellikle doğuya bakıyor. Kuş hanedanının mezarlarının üzerine inşa edilen piramitlerin duvarlarında çeşitli süsleme ve kabartmaların yanı sıra bazı olaylar tasvir ediliyor. Bazı kaynaklar, Sudan'daki piramitlerin Mısır'dan etkilenerek yapıldığını belirtilse de bazı kaynaklar bunların Mısır'dakilerden 800 yıl daha eski olduğunu ileri sürüyor.
Antik kentin yakınındaki Becraviya köyü halkı, develeriyle turistleri gezdiriyor, girişte açtıkları tezgahlarında bölgeye has hediyelik ürünler satıyor. Hediyelik ürünler arasında yöresel bıçaklar, takılar, hasır, deri ve çömlekten süs eşyalarının yanı sıra Osmanlı madeni paraları da bulunuyor. Piramitlerin yeterince bilinmediğinden yakınan Becraviya halkı, çölün ortasında adeta saklı hazine gibi duran değerlerinin dünyaya tanıtılmasını istiyor.
Doğal ve insani bazı etkenler nedeniyle piramitlerin bir kısmı ciddi hasar görmüş. Bazı piramitler de aslına uygun olmayan yöntemlerle restore edilmiş. Yıllarca süren iç savaş, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık gibi nedenlerle gereken bakım yapılamadığı gibi piramitler turizmde de hak ettiği değeri bugüne kadar görememiş.