Bill Gates koronavirüs mutasyonunu biliyor muydu? O sözleri gündem oldu...

Bilim insanlarına İngiltere'de ortaya çıkan göre yeni mutasyon Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıktığına inanılan virüse kıyasla daha hızlı yayılıyor, ancak daha ölümcül olduğuna dair elde herhangi bir veri yok. Virüsün yayılmasını önlemek için başkent Londra dahil, Güneydoğu İngiltere'nin birçok bölgesinde yeni, daha sıkı önlemler altına alındı.