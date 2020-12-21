Bill Gates koronavirüs mutasyonunu biliyor muydu? O sözleri gündem oldu...
Son dakika koronavirüs haberleri... Koronavirüste geçtiğimiz haftalarda aşı çalışmalarından gelen iyi haberler sonrası oluşan umut dalgası, İngiltere'den gelen mutasyon haberiyle yerini yeniden belirsizliğe bıraktı. Koronavirüsün mutasyon geçirdiğinin açıklanması sonucu birçok Avrupa ülkesi sınırlarını kapatırken, akıllara geçtiğimiz haftalarda Bill Gates'in yaptığı açıklamalar geldi. Koronavirüs salgını sürecinde komplo teorisyenlerinin en çok hedef tahtasına koyduğu isim olan Bill Gates'in "Önümüzdeki 4-6 ay en ölümcül dönem olabilir" açıklamaları sonrası mutasyon gelişmesi yaşanması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
Bilim insanlarına İngiltere'de ortaya çıkan göre yeni mutasyon Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıktığına inanılan virüse kıyasla daha hızlı yayılıyor, ancak daha ölümcül olduğuna dair elde herhangi bir veri yok. Virüsün yayılmasını önlemek için başkent Londra dahil, Güneydoğu İngiltere'nin birçok bölgesinde yeni, daha sıkı önlemler altına alındı.