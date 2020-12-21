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Bill Gates koronavirüs mutasyonunu biliyor muydu? O sözleri gündem oldu...

Son dakika koronavirüs haberleri... Koronavirüste geçtiğimiz haftalarda aşı çalışmalarından gelen iyi haberler sonrası oluşan umut dalgası, İngiltere'den gelen mutasyon haberiyle yerini yeniden belirsizliğe bıraktı. Koronavirüsün mutasyon geçirdiğinin açıklanması sonucu birçok Avrupa ülkesi sınırlarını kapatırken, akıllara geçtiğimiz haftalarda Bill Gates'in yaptığı açıklamalar geldi. Koronavirüs salgını sürecinde komplo teorisyenlerinin en çok hedef tahtasına koyduğu isim olan Bill Gates'in "Önümüzdeki 4-6 ay en ölümcül dönem olabilir" açıklamaları sonrası mutasyon gelişmesi yaşanması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

21.12.2020 10:43 - Son Güncelleme: 21.12.2020 10:46
Koronavirüs mutasyonu iddiaları sonrası Bill Gates'in o sözleri gündem oldu: En ölümcül dönem...

Bilim insanlarına İngiltere'de ortaya çıkan göre yeni mutasyon Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıktığına inanılan virüse kıyasla daha hızlı yayılıyor, ancak daha ölümcül olduğuna dair elde herhangi bir veri yok. Virüsün yayılmasını önlemek için başkent Londra dahil, Güneydoğu İngiltere'nin birçok bölgesinde yeni, daha sıkı önlemler altına alındı.

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Koronavirüs mutasyonu iddiaları sonrası Bill Gates'in o sözleri gündem oldu: En ölümcül dönem...

Yeni mutasyonun aşılara farklı bir tepki verdiğine dair kanıt da yok. Ay başında Hollanda'daki bir vakadan alınan örnekler, yeni ortaya çıkan mutasyona işaret etmişti.

Koronavirüs mutasyonu iddiaları sonrası Bill Gates'in o sözleri gündem oldu: En ölümcül dönem...

Ayrıca İngiltere'den virüs girişi riskinin daha da azaltılması için, önümüzdeki günlerde diğer AB üyesi ülkelerle çalışılacağı kaydedildi.

Koronavirüs mutasyonu iddiaları sonrası Bill Gates'in o sözleri gündem oldu: En ölümcül dönem...

DSÖ'nün Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni mutasyon konusunda İngiliz yetkililerle temas halinde oldukları vurgulandı.

Koronavirüs mutasyonu iddiaları sonrası Bill Gates'in o sözleri gündem oldu: En ölümcül dönem...

Mesajda, İngiltere'nin mutasyonla ilgili çalışmalar konusunda bilgi paylaşımı yaptığı ve WHO'nun "bu virüs mutasyonunun özellikleri ve etkileri konusunda daha çok şey öğrendikçe, üye ülkeler ve halkla paylaşacağı" ifade edildi.

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