Dünya AP'nin servis ettiği bu görüntüleri konuşuyor! Adeta tüyler ürpertici! Koronavirüsten ölenleri...
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 75 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzbinleri aştı. Çin'in hemen ardından koronavirüsten derin etkilenen ülkelerden biri de İran oldu. Amerikan Associates Press haber ajansının İran'dan dünyaya servis ettiği fotoğraflar ise, tam anlamıyla tüyler ürpertti.
20.12.2020 11:58
- Son Güncelleme: 20.12.2020 11:58
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