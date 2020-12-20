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Haberler Galeri Dünya Dünya AP'nin servis ettiği bu görüntüleri konuşuyor! Adeta tüyler ürpertici! Koronavirüsten ölenleri...

Dünya AP'nin servis ettiği bu görüntüleri konuşuyor! Adeta tüyler ürpertici! Koronavirüsten ölenleri...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 75 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzbinleri aştı. Çin'in hemen ardından koronavirüsten derin etkilenen ülkelerden biri de İran oldu. Amerikan Associates Press haber ajansının İran'dan dünyaya servis ettiği fotoğraflar ise, tam anlamıyla tüyler ürpertti.

20.12.2020 11:58 - Son Güncelleme: 20.12.2020 11:58
Dünya AP'nin servis ettiği bu görüntüleri konuşuyor! Adeta tüyler ürpertici! Koronavirüsten ölenleri...

Yüzyılın kabusu koronavirüs dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayıp dünyaya yayılan salgın, neredeyse 77 milyon kişiye bulaştı.

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Dünya AP'nin servis ettiği bu görüntüleri konuşuyor! Adeta tüyler ürpertici! Koronavirüsten ölenleri...

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 687 bini aşarken, salgından en kötü etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 18 milyona merdiven dayadı.

Dünya AP'nin servis ettiği bu görüntüleri konuşuyor! Adeta tüyler ürpertici! Koronavirüsten ölenleri...

10 milyonu aşkın vakayla Hindistan, Brezilya ve Rusya'da virüsten en kötü etkilenen ülkeler arasında başı çekiyor.

Dünya AP'nin servis ettiği bu görüntüleri konuşuyor! Adeta tüyler ürpertici! Koronavirüsten ölenleri...

VİRÜSÜ CİDDİYE ALMADILAR
Pandemiden ciddi şekilde etkilenen ülkelerden biri de İran. Ülkede ilk kez Kum kentinde görülen virüs, ülke geneline yayıldı ve virüs baş edilemez hale geldi.

Dünya AP'nin servis ettiği bu görüntüleri konuşuyor! Adeta tüyler ürpertici! Koronavirüsten ölenleri...

Ortadoğu'nun en kötü salgınını yaşayan İran, virüsü ilk önce küçümsemiş, sonrada karşılaştığı felaketin boyutunun ne denli büyük olduğunu kabul etmişti.

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