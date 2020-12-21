VUI - 202012/01 nedir? Mutasyon aşıları etkisiz hale getirecek mi? Mutasyon ilk kez nerede ve nasıl ortaya çıktı?
Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiği ve etkilerinin araştırılmaya başlandığı bildirildi. Son dakika haberine göre "VUI - 202012/01" adlı varyasyonun görüldüğü ülke sayısı da 5'e yükseldi. Peki "Mutasyon ilk kez nerede ve nasıl ortaya çıktı?", "Mutasyon aşıları etkisiz hale getirecek mi?", "Mutasyon nedeniyle sosyal mesafe ve karantina önlemleri değişecek mi?" "Virüs hangi ülkelerde görüldü?" ve Mutasyon okulların açılmasını nasıl etkileyecek?" İşte dünyanın gündemine son dakika olarak düşen haberin detayları.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Sylvie Briand, İngiltere'de görülen Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız kanalında açıklamalarda bulunan Briand, DSÖ'nün şu anda yeni ortaya çıkan koronavirüsün daha yüksek ölüm oranlarına yol açacağına işaret eden bir kanıtı olmadığını söyledi.
NEREDEN GELDİ?
Varyant alışılmadık derecede yüksek oranda mutasyona uğradı. "VUI - 202012/01" adlı mutasyonu araştıran Birleşik Krallık Covid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen "17 değişikliği" ortaya çıkardıklarını söyledi.
Araştırmacılara göre en olası açıklama ise, mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada ortaya çıkmış olması görünüyor.
MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsünün daha bulaşıcı yeni bir türünün Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiğini duyurdu. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, Hollanda gece yarısından itibaren İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu.