VUI - 202012/01 nedir? Mutasyon aşıları etkisiz hale getirecek mi? Mutasyon ilk kez nerede ve nasıl ortaya çıktı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Sylvie Briand, İngiltere'de görülen Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız kanalında açıklamalarda bulunan Briand, DSÖ'nün şu anda yeni ortaya çıkan koronavirüsün daha yüksek ölüm oranlarına yol açacağına işaret eden bir kanıtı olmadığını söyledi.