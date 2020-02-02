Koronavirüs korkusunu anlatan en net görüntü Rusya'dan geldi! Uçakta Koronavirüs paniği!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip Koronavirüs, nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Can kaybı 304'e yükselirken hastalık tespit edilenlerin sayısı da 14 bin 308'e yükseldi. Hastalık tüm dünyada korku ve paniğe sebep olurken Rusya'dan gelen görüntüler bu durumun bir göstergesi oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'dan Dublin'e iniş yapan bir uçakta Koronavirüs şüphesi taşıyan bir adam karantinaya alındı.

02.02.2020 14:40 - Son Güncelleme: 02.02.2020 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





