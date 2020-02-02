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Koronavirüs korkusunu anlatan en net görüntü Rusya'dan geldi! Uçakta Koronavirüs paniği!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip Koronavirüs, nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Can kaybı 304'e yükselirken hastalık tespit edilenlerin sayısı da 14 bin 308'e yükseldi. Hastalık tüm dünyada korku ve paniğe sebep olurken Rusya'dan gelen görüntüler bu durumun bir göstergesi oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'dan Dublin'e iniş yapan bir uçakta Koronavirüs şüphesi taşıyan bir adam karantinaya alındı.

02.02.2020 14:40 - Son Güncelleme: 02.02.2020 14:44
Koronavirüs korkusunu anlatan en net görüntü Rusya'dan geldi! Uçakta Koronavirüs paniği!

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı. Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.

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Koronavirüs korkusunu anlatan en net görüntü Rusya'dan geldi! Uçakta Koronavirüs paniği!

Hemen koruyucu kıyafetler giyen görevliler uçağa geldi ve hastayı Mater Hastanesi'nde götürdü. Hastanın burada karantinaya aldığı bildirildi.

Koronavirüs korkusunu anlatan en net görüntü Rusya'dan geldi! Uçakta Koronavirüs paniği!

Miliyet'te yer alan habere göre, Dublin Havalimanı'ndaki bir uçakta bulunan bir adam, koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alındı. Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkıp Dublin'e iniş yapan uçaktaki adamın, grip benzeri belirtiler gösterdiği iddia edildi.

Koronavirüs korkusunu anlatan en net görüntü Rusya'dan geldi! Uçakta Koronavirüs paniği!

Öte yandan Uluslararası haber ajansları ise dünyanın dört bir yanından çarpıcı fotoğraflar servis etmeye devam ediyor.

Koronavirüs korkusunu anlatan en net görüntü Rusya'dan geldi! Uçakta Koronavirüs paniği!

Bu görüntüler Ciangşi'deki bir kontrol noktasında çekildi.

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