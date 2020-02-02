Koronavirüs korkusunu anlatan en net görüntü Rusya'dan geldi! Uçakta Koronavirüs paniği!
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip Koronavirüs, nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Can kaybı 304'e yükselirken hastalık tespit edilenlerin sayısı da 14 bin 308'e yükseldi. Hastalık tüm dünyada korku ve paniğe sebep olurken Rusya'dan gelen görüntüler bu durumun bir göstergesi oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'dan Dublin'e iniş yapan bir uçakta Koronavirüs şüphesi taşıyan bir adam karantinaya alındı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı. Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.