Koronavirüs ile ilgili yeni araştırma! İşte çocukların koronavirüse yakalanma olasılığı!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 60 milyonu aşarken kış aylarına girilmesi bazı ülkelerde ikinci dalganın yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülke kısıtlama uyguluyor. Bilim insanları koronavirüs aşısı üzerinden gece gündüz çalışırken en çok tartışılan konulardan biri de virüsün çocuklara ne derecede bulaşıp bulaşmadığı. ABD'de yapılan yapılan yeni bir araştırmada, çocukların corona virüse yakalanma ve ciddi bir şekilde hastalanma olasılıklarının çok düşük olduğu belirtildi. Avustralya'da yapılan farklı bir çalışmada ise, çocukların vücutlarının virüsün çoğalmasını önleyen güçlü bir bağışıklık tepkisi verdiği öne sürüldü. İşte detaylar…
ÇOCUKLARDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 0,15
Bilim insanları, çocukların sadece 5 bin 374'ünün (yüzde 4) Covid-19 için pozitif test edildiiğini ve bu çocuklardan yalnızca 99'u yoğun bakımda olmak üzere 359'unun hastanede tedavi edildiğini açıkladı. Bununla birlikte 8 çocuğun (yüzde 0,15) Covid-19 nedeniyle öldüğü belirtildi. Hayatını kaybeden 6 çocuğun Covid-19'a yakalanmadan önce ciddi kronik hastalıklara sahip olduğu aktarıldı.
OKULA DÖNÜŞ ÇOCUKLAR İÇİN GENEL BİR RİSK TAŞIMIYOR
Razzaghi, çocukların genel olarak corona virüse karşı yetişkinlerden çok daha az risk altında olduğunu ve bu yüzden gerekli sosyal mesafe ve maske tedbirleriyle okula dönüşün sorun olmayacağını söyledi. Ancak Razzaghi, ailelere çocuklarını kapsamlı bir sağlık taramasından geçirerek var olan ciddi bir sağlık sorunu olup olmadığını öğrenmesini ve buna göre bir yol izlemesi tavsiyesinde bulundu.