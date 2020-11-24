Koronavirüs ile ilgili yeni araştırma! İşte çocukların koronavirüse yakalanma olasılığı!

OKULA DÖNÜŞ ÇOCUKLAR İÇİN GENEL BİR RİSK TAŞIMIYOR

Razzaghi, çocukların genel olarak corona virüse karşı yetişkinlerden çok daha az risk altında olduğunu ve bu yüzden gerekli sosyal mesafe ve maske tedbirleriyle okula dönüşün sorun olmayacağını söyledi. Ancak Razzaghi, ailelere çocuklarını kapsamlı bir sağlık taramasından geçirerek var olan ciddi bir sağlık sorunu olup olmadığını öğrenmesini ve buna göre bir yol izlemesi tavsiyesinde bulundu.