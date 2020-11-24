Haberler Galeri Dünya ABD'de çölüm orta yerinde akıllara durgunluk veren keşif! Uzaydan gelmiş gibi... Görenlerin ağzını açık bıraktı

ABD'de çölüm orta yerinde akıllara durgunluk veren keşif! Uzaydan gelmiş gibi... Görenlerin ağzını açık bıraktı

Ne bir film seti ne de bir reklam çekimi... Akıllara durgunluk veren olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaleti... Uzaylılar ve NASA hakkındaki tartışmalar, komplo teorileri almış başını giderkeni çölüm orta yerinde öyle bir şey keşfedildi ki kan donduran cinsten. Utah eyaletinde çölün ortasında metal yapıda blok keşfedildi. Bu metal yapının açığa çıkmasıyla birlikte sosyal medyada ilginç iddialar dolaşmaya başladı. UFO uzmanlarına göre söz konusu metal blok veya metal monolit uzaylılara ait olabilir.

24.11.2020 17:44 - Son Güncelleme: 24.11.2020 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





