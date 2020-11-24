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ABD'de çölüm orta yerinde akıllara durgunluk veren keşif! Uzaydan gelmiş gibi... Görenlerin ağzını açık bıraktı

Ne bir film seti ne de bir reklam çekimi... Akıllara durgunluk veren olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaleti... Uzaylılar ve NASA hakkındaki tartışmalar, komplo teorileri almış başını giderkeni çölüm orta yerinde öyle bir şey keşfedildi ki kan donduran cinsten. Utah eyaletinde çölün ortasında metal yapıda blok keşfedildi. Bu metal yapının açığa çıkmasıyla birlikte sosyal medyada ilginç iddialar dolaşmaya başladı. UFO uzmanlarına göre söz konusu metal blok veya metal monolit uzaylılara ait olabilir.

24.11.2020 17:44 - Son Güncelleme: 24.11.2020 17:44
ABD'de çölüm orta yerinde akıllara durgunluk veren keşif! Uzaydan gelmiş gibi... Görenlerin ağzını açık bıraktı

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında dikili olarak keşfedilen metal blok eyalette paniğe neden oldu. Boyu 3,6 metre olan blogun helikopter tarafından farkedildiği öğrenildi.

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ABD'de çölüm orta yerinde akıllara durgunluk veren keşif! Uzaydan gelmiş gibi... Görenlerin ağzını açık bıraktı

Metal blogu tespit eden helikopter pilotu yaptığı açıklamada "Uçmaya başladığımdan bu zamana kadar karşılaştığım en tuhaf şey" dedi.

ABD'de çölüm orta yerinde akıllara durgunluk veren keşif! Uzaydan gelmiş gibi... Görenlerin ağzını açık bıraktı

Yetkililer, çölde bulunan blogun Stanley Kubrick'İn 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyor.

ABD'de çölüm orta yerinde akıllara durgunluk veren keşif! Uzaydan gelmiş gibi... Görenlerin ağzını açık bıraktı

2001: A Space Odyssey filmindeki benzer sahne

ABD'de çölüm orta yerinde akıllara durgunluk veren keşif! Uzaydan gelmiş gibi... Görenlerin ağzını açık bıraktı

Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır" dedi.

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