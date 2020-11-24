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Koronavirüs salgını sonrası bilim insanlarından korkutan açıklama! Gittikçe yükseliyor...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama geldi. WMO'nun (Dünya Meteoroloji Örgütü) yayımladığı yıllık Sera Gazı Bülteninde, iklim değişikliğinin ana unsurlarından atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun sanayi devrimi öncesi seviyeye kıyasla yüzde 148 yükseldiği aktarıldı. Kovid-19 salgınıyla pek çok ülkenin aldığı karantina önlemlerinin ve endüstriyel yavaşlamanın sera gazı yoğunluğunu ve hava kirliliğini azalttığı vurgulanan açıklamada, 2020 yılında karbondioksit seviyelerinin yükselmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.

24.11.2020 10:19 - Son Güncelleme: 24.11.2020 10:19
Koronavirüs salgını sonrası korkutan açıklama

Dünya genelinde koronavirüs salgını etkisini devam ettirirken, bilim insanlarından 'tatsız' bir haber daha geldi.

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Koronavirüs salgını sonrası korkutan açıklama

Birleşmiş Milletlerin (BM) alt kuruluşu WMO'nun (Dünya Meteoroloji Örgütü) yayımladığı yıllık Sera Gazı Bülteninde, iklim değişikliğinin ana unsurlarından atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun sanayi devrimi öncesi seviyeye kıyasla yüzde 148 yükseldiği aktarıldı.

Koronavirüs salgını sonrası korkutan açıklama

Bültende, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 2018'de milyonda 407,8 iken bu oranın, 2019'da milyonda 410,5 birime ulaştığı belirtildi.

Koronavirüs salgını sonrası korkutan açıklama

Kovid-19 salgınıyla pek çok ülkenin aldığı karantina önlemlerinin ve endüstriyel yavaşlamanın sera gazı yoğunluğunu ve hava kirliliğini azalttığı vurgulanan bültende, bu olumlu gelişmeye rağmen 2020'de karbondioksit seviyelerinin yükselmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.

Koronavirüs salgını sonrası korkutan açıklama

Bültende, geçici tahminlere göre, 2020'de karbon emisyonlarında yüzde 4,2 ila 7,5 arasında azalma görüleceği aktarıldı. WMO, bu miktarın sürekli olarak artan karbon emisyonlarında yalnızca küçük bir düşüş olduğuna vurgu yaptı.

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