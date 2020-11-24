Koronavirüs salgını sonrası bilim insanlarından korkutan açıklama! Gittikçe yükseliyor...

Kovid-19 salgınıyla pek çok ülkenin aldığı karantina önlemlerinin ve endüstriyel yavaşlamanın sera gazı yoğunluğunu ve hava kirliliğini azalttığı vurgulanan bültende, bu olumlu gelişmeye rağmen 2020'de karbondioksit seviyelerinin yükselmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.