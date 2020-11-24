Koronavirüs salgını sonrası bilim insanlarından korkutan açıklama! Gittikçe yükseliyor...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama geldi. WMO'nun (Dünya Meteoroloji Örgütü) yayımladığı yıllık Sera Gazı Bülteninde, iklim değişikliğinin ana unsurlarından atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun sanayi devrimi öncesi seviyeye kıyasla yüzde 148 yükseldiği aktarıldı. Kovid-19 salgınıyla pek çok ülkenin aldığı karantina önlemlerinin ve endüstriyel yavaşlamanın sera gazı yoğunluğunu ve hava kirliliğini azalttığı vurgulanan açıklamada, 2020 yılında karbondioksit seviyelerinin yükselmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.
24.11.2020 10:19
- Son Güncelleme: 24.11.2020 10:19
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