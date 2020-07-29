Koronavirüs gölgesinde hac! İlk görüntüler geldi!

Çin'in 31 Aralık 2019 tarihinde duyurduğu bir haberin günler içinde bütün dünyayı yerinden oynatacağını kimse tahmin bile edemezdi. Öyle ki, resmi olarak yarın yedinci ayını dolduracak koronavirüs salgını bugüne kadar 660 binden fazla insanı öldürdü, yaklaşık 17 milyon insana bulaştı.