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Koronavirüs gölgesinde hac! İlk görüntüler geldi!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakaları her geçen gün artarken yurt dışından hacı kabul etmeyen Suudi Arabistan'da ülke içinden seçilen 1000 şanslı kişi bugünden itibaren Mekke'ye ulaşmaya başladı. Normal şartlarda Kabe'de omuz omuza tavaf yapan hacı adayları, bu sene yalnızca 20 kişilik küçük gruplar halinde hareket edebiliyor.

29.07.2020 14:07 - Son Güncelleme: 29.07.2020 14:24
Koronavirüs gölgesinde hac! İlk görüntüler geldi!

Çin'in 31 Aralık 2019 tarihinde duyurduğu bir haberin günler içinde bütün dünyayı yerinden oynatacağını kimse tahmin bile edemezdi. Öyle ki, resmi olarak yarın yedinci ayını dolduracak koronavirüs salgını bugüne kadar 660 binden fazla insanı öldürdü, yaklaşık 17 milyon insana bulaştı.

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Koronavirüs gölgesinde hac! İlk görüntüler geldi!

Şimdiye kadar 270 bini aşkın testin pozitif sonuç verdiği Suudi Arabistan, Haziran ayında yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini resmen duyurdu.

Yerel hacılar ise, Kurban Bayramı'na saatler kala kutsal kent Mekke'ye ulaşmaya başladı. Hacıların Mekke'ye girişine ise karantinadan sonra izin veriliyor.

Koronavirüs gölgesinde hac! İlk görüntüler geldi!

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, maskeli hacı adaylarının maksimum 20 kişilik küçük gruplar halinde hareket ettiğini bildiriyor.

Önceki yıllarda Kabe'de Müslümanların omuz omuza tavaf yaptığını hatırlatan AP, bu sene ise sosyal mesafeye uygun tavafın gerçekleştiğini aktarıyor.

Koronavirüs gölgesinde hac! İlk görüntüler geldi!

AP'ye konuşan hacı adaylarından Ammar Halid, Hint kökenli olduğunu ancak Suudi Arabistan'da doğup büyüdüğünü söylüyor.

Yalnız başına Mekke'ye geldiğini belirten Halid, "Tüm sevdiklerime dua ediyorum. Hissettiğim mutluluğu anlatmak için kelimeler yetersiz" diyor.

Koronavirüs gölgesinde hac! İlk görüntüler geldi!

Suudi Arabistan tarihinde ilk kez koronavirüs nedeniyle bu yıl yurt dışından gelecek hacı adaylarına kısıtlama getirildi, 2020 yılında yalnızca ülkede yaşayan 1000 Müslüman hacı olacak.

Söz konusu 1000 kişinin üçte ikisi, Suudi Arabistan'da yaşayan 160 farklı ülke vatandaşı. Üçte biri ise Suudi güvenlik ve sağlık çalışanı.

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