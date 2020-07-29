Koronavirüs gölgesinde hac! İlk görüntüler geldi!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakaları her geçen gün artarken yurt dışından hacı kabul etmeyen Suudi Arabistan'da ülke içinden seçilen 1000 şanslı kişi bugünden itibaren Mekke'ye ulaşmaya başladı. Normal şartlarda Kabe'de omuz omuza tavaf yapan hacı adayları, bu sene yalnızca 20 kişilik küçük gruplar halinde hareket edebiliyor.
29.07.2020 14:07
- Son Güncelleme: 29.07.2020 14:24
Suudi Arabistan tarihinde ilk kez koronavirüs nedeniyle bu yıl yurt dışından gelecek hacı adaylarına kısıtlama getirildi, 2020 yılında yalnızca ülkede yaşayan 1000 Müslüman hacı olacak.
Söz konusu 1000 kişinin üçte ikisi, Suudi Arabistan'da yaşayan 160 farklı ülke vatandaşı. Üçte biri ise Suudi güvenlik ve sağlık çalışanı.
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