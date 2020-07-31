Toprağı elleriyle kazıdı! Ormanda yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı

Kendi imkanlarınızla bir şeyler inşa etmeyi hiç denediniz mi? O denedi ve ortaya inanması güç bir şey çıktı. Youtube fenomeni genç adam birbirinden ilginç işlerini paylaşıyoyrdu. Bu kez işi abarttı ve tüm dünyayı kendine hayran bırakan bir işe imza attı. Yaptıklarının sonunda neler olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Hazırsanız başlayalım.