Koronavirüs fare istilasından sonra şimdi de örümcek istilası! Avustralya'da her yeri örümcek ağları kapladı
Kıta ülkesi Avustralya; koronavirüs salgınını aşılama ile kontrol aldıktan sonra önce fare istilasını yaşadı. Sonra ise örümcek istilasınına maruz kaldı. Victoria Gippsland bölgesindeki yoğun yağıştan kaçan örümcekler tabiri caizse bölgeyi esir aldı. Yağış ile meydana gelen selden kaçan örümcekler kenti örümcek ağları ile kapladı.
16.06.2021 08:56
- Son Güncelleme: 16.06.2021 09:06
Son zamanların en büyük fare istilasına karşı çaresiz kalan Avustralya'da felaketler üst üste geliyor.
Ülkenin Victoria Gippsland bölgesindeki yoğun yağıştan kaçan örümcekler tabiri caizse bölgeyi esir aldı. Yağış ile meydana gelen selden kaçan örümcekler kenti örümcek ağları ile kapladı.
Yolları, tabelaları ve bazı binaları kaplayan örümcek ağları ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.
Bölgede yaşayan bir Reddit kullanıcısının paylaştığı kareler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede viral olan fotoğraflara sosyal medyadan binlerce yorum geldi.
Pek çok kullanıcı, 'Fareler, sel yetmedi şimdi de örümceklerle uğraşıyoruz' yorumunu yaptı. Bölge sakinleri endişelerini dile getirirken uzmanlardan yüreklere su serpen bir açıklama geldi.