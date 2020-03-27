Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan şoke eden koronavirüs açıklaması: Olur böyle şeyler

"OLUR BÖL

Şu ana kadar 86 vaka tespit edilen ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, corona virüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

