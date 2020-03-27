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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan şoke eden koronavirüs açıklaması: Olur böyle şeyler
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan şoke eden koronavirüs açıklaması: Olur böyle şeyler
Son dakika haberi... Dünya koronavirüs kabusuyla sarsılırken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullandı. Ülkede şu ana kadar 86 vaka tespit edilmiş durumda.
27.03.2020 17:31
- Son Güncelleme: 27.03.2020 17:37
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Vaka ve can kaybı sayısı her gün artarken, ülkeler de virüse karşı önlemlerini sıkılaştırmaya çalışıyor.
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Belarus ise salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor.
"OLUR BÖL
Şu ana kadar 86 vaka tespit edilen ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, corona virüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.
Lukaşenko açıklamasında, yurt dışından gelen herkese test yapıldığını belirtmiş, "Günde 2-3 kişinin testi pozitif çıkıyor. Bu kişiler 1,5-2 hafta karantinaya alınıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Belarus'un korona virüs salgınına rağmen ülkedeki futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa ülkesi olması da geçtiğimiz günlerde tepkilere yol açmıştı.