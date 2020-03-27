Haberler Galeri Dünya Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan şoke eden koronavirüs açıklaması: Olur böyle şeyler

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan şoke eden koronavirüs açıklaması: Olur böyle şeyler

Son dakika haberi... Dünya koronavirüs kabusuyla sarsılırken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullandı. Ülkede şu ana kadar 86 vaka tespit edilmiş durumda.

27.03.2020 17:31 - Son Güncelleme: 27.03.2020 17:37
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan şoke eden koronavirüs açıklaması: Olur böyle şeyler


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Vaka ve can kaybı sayısı her gün artarken, ülkeler de virüse karşı önlemlerini sıkılaştırmaya çalışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan şoke eden koronavirüs açıklaması: Olur böyle şeyler

Belarus ise salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan şoke eden koronavirüs açıklaması: Olur böyle şeyler

"OLUR BÖL
Şu ana kadar 86 vaka tespit edilen ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, corona virüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan şoke eden koronavirüs açıklaması: Olur böyle şeyler


Lukaşenko açıklamasında, yurt dışından gelen herkese test yapıldığını belirtmiş, "Günde 2-3 kişinin testi pozitif çıkıyor. Bu kişiler 1,5-2 hafta karantinaya alınıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan şoke eden koronavirüs açıklaması: Olur böyle şeyler


Belarus'un korona virüs salgınına rağmen ülkedeki futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa ülkesi olması da geçtiğimiz günlerde tepkilere yol açmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Spagetti gibi bir çırpıda afiyetle yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz
Spagetti gibi bir çırpıda afiyetle yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz