Koronavirüs Avrupa'ya kıyameti yaşatıyor! "Derhal ülkeyi kapatın"
Dünyayı yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'yı esir alarak adeta kıyameti yaşatıyor. Son açıklanan rakamlarda dünya genelinde 21 günde 10 milyonluk bir vaka artışı yaşandı. Böylelikle salgının başına döndük diyebiliriz. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka kaydedildi. Fransa'da ise son 24 saatte 38 bin 619 yeni vaka görüldü.
08.11.2020 23:43
- Son Güncelleme: 08.11.2020 23:54
Dünyayı yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'yı esir alarak adeta kıyameti yaşatıyor. Son açıklanan rakamlarda dünya genelinde 21 günde 10 milyonluk bir vaka artışı yaşandı. Böylelikle salgının başına döndük diyebiliriz. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka kaydedildi. Fransa'da ise son 24 saatte 38 bin 619 yeni vaka görüldü.
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