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Koronavirüs Avrupa'ya kıyameti yaşatıyor! "Derhal ülkeyi kapatın"

Dünyayı yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'yı esir alarak adeta kıyameti yaşatıyor. Son açıklanan rakamlarda dünya genelinde 21 günde 10 milyonluk bir vaka artışı yaşandı. Böylelikle salgının başına döndük diyebiliriz. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka kaydedildi. Fransa'da ise son 24 saatte 38 bin 619 yeni vaka görüldü.

08.11.2020 23:43 - Son Güncelleme: 08.11.2020 23:54
Koronavirüs Avrupa'ya kıyameti yaşatıyor! Derhal ülkeyi kapatın

Dünyayı yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'yı esir alarak adeta kıyameti yaşatıyor. Son açıklanan rakamlarda dünya genelinde 21 günde 10 milyonluk bir vaka artışı yaşandı. Böylelikle salgının başına döndük diyebiliriz. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka kaydedildi. Fransa'da ise son 24 saatte 38 bin 619 yeni vaka görüldü.

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Koronavirüs Avrupa'ya kıyameti yaşatıyor! Derhal ülkeyi kapatın

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 32 bin 616 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 935 bin 104 oldu.

Koronavirüs Avrupa'ya kıyameti yaşatıyor! Derhal ülkeyi kapatın

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 558 bin 636'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 749'a yükseldi.

Koronavirüs Avrupa'ya kıyameti yaşatıyor! Derhal ülkeyi kapatın

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 331 artarak 41 bin 394'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 183 artarak 335 bin 74 oldu.

Koronavirüs Avrupa'ya kıyameti yaşatıyor! Derhal ülkeyi kapatın

HASTANELER DOLUP TAŞTI
Bu arada, ANSA ajansının haberinde, güneydeki Napoli kenti ve çevresindeki hastanelerin kapasitesinin zorlandığı, bu nedenle de ambulansların ve hasta getiren özel araçların hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi.

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