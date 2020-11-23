ABD'den dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Ceset tarlası...

Görgü tanıklarının sosyal medyadan aktardığına göre, Çin'deki bir havalimanında çalışan bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun ardından önlem almak isteyen yetkililer, havalimanı genelinde test yapılmasını istedi ancak bunun üzerine kaos çıktı.