ABD'den dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Ceset tarlası...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son sürat yayılmaya devam ediyor. Salgınla ilgili dehşete düşüren haberler geliyor. Virüsün merkez üssü haline gelen ABD'den gelen son fotoğraflar tüm dünyayı sarstı. Çin'de bir havalimanında çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması ise büyük kaos yarattı. 14 bin kişinin karantinaya alınma çabaları sosyal medyadan hızla yayıldı. Ürküden br haber de Avrupa'dan geldi.
23.11.2020 09:34
- Son Güncelleme: 23.11.2020 09:34
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