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ABD'den dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Ceset tarlası...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son sürat yayılmaya devam ediyor. Salgınla ilgili dehşete düşüren haberler geliyor. Virüsün merkez üssü haline gelen ABD'den gelen son fotoğraflar tüm dünyayı sarstı. Çin'de bir havalimanında çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması ise büyük kaos yarattı. 14 bin kişinin karantinaya alınma çabaları sosyal medyadan hızla yayıldı. Ürküden br haber de Avrupa'dan geldi.

23.11.2020 09:34 - Son Güncelleme: 23.11.2020 09:34
ABD'den dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Ceset tarlası...

Koronavirüs, yayılmaya ve dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Wuhan'da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan virüsle ilgili dehşete düşüren haberler geliyor.

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ABD'den dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Ceset tarlası...

Son olarak ABD'den gelen fotoğraflar dünyayı tam anlamıyla dehşete düşürdü. Çin'de bir havalimanında çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması ise büyük kaos yarattı. Ürküden br haber de Avrupa'dan geldi.

ABD'den dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Ceset tarlası...

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüsten birbiri ardına korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Yüzyılın kabusu olan salgının sıfır noktası Çin'den gelen görüntüler büyük panik yarattı.

ABD'den dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Ceset tarlası...

Görgü tanıklarının sosyal medyadan aktardığına göre, Çin'deki bir havalimanında çalışan bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun ardından önlem almak isteyen yetkililer, havalimanı genelinde test yapılmasını istedi ancak bunun üzerine kaos çıktı.

ABD'den dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Ceset tarlası...

Korucuyu kıyafetler giymiş olan yetkililer, ülkenin finans merkezindeki Şanghay Pudong Uluslararası Havaalanı'nın içindeki bir bodrum katına büyük bir kalabalığı toplarken görüntülendi.

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