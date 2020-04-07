Kennedy Ailesi'nin laneti devam mı ediyor? Bu kadarına da pes, ölü bulundu
Tarihin en ünlü simalarından biri John Kennedy. 22 Kasım 1963 yılında suikaste uğradığında Amerika Birleşik Devletleri'nin genç başkanıydı. Ölümü tüm dünyada yankı uyandırdı. Ancak ölümü sonrasında yaşananlar 'Bu nasıl aile' dedirten cinsten. ABD'nin eski Başkanı John F. Kennedy ailesinden eski Maryland Vali Yardımcısı Kathleen Kennedy Townsend'in kızı Maeve ve torunu Gideon, Chesapeake Körfezi'nde kano yaparken kayboldu. Uzun araştırmalar sonrası ABD medyası geçen perşembe günü Maryland eyaletindeki Chesapeake Körfezi'nde kano yaparken 8 yaşındaki oğlu Gideon'la birlikte kaybolan Maeve Kennedy McKean'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. İşin garip yanına bakın ki Kennedy Ailesi'nin ölümleri pek sıradan değil. Bu yüzden de 'Kennedy Laneti'nin aslı merak ediliyor. Ancak işin ağızları açık bırakan kısmı sizi haberin sonunda bekliyor.
ABD eski Başkanı John Kennedy ailesinin iki üyesi geçtiğimiz hafta ülkenin Maryland eyaleti açıklarındaki Chesapeake Körfezi'nde kano gezisi sırasında kayboldu. Robert F. Kennedy'nin torunu Maeve Kennedy McKean ve Maeve'nin 8 yaşındaki çocukları Gideon'dan kötü haber geldi. Gideo'nun cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.
Arama ekibinin havadan gözlem çalışmalarının yanı sıra sualtı radarı teknolojisini kullanarak bedeni tespit ettiği aktarıldı. McKean'in cansız bedeninin, annesi eski Maryland Eyaleti Vali Yardımcısı Kathleen Kennedy Townsend'in evinin körfez kıyısındaki evinden birkaç kilometre açıkta dalgıçlar tarafından bulunduğu açıklandı.
AKINTIYA KAPILDI
ADB medyası trajediden önce ailenin Corona Virüs salgını sırasında evde kendilerini karantinaya aldığını da belirtti. Polis, anne ve oğlunun suya kaçan bir topu almak için körfezde açıldığını ancak güçlü akıntı ve rüzgar nedeniyle kıyıya geri dönemediğini düşünüyor. Maeve McKean kamu sağlığı ve insan hakları alanında avukatlık yapıyordu. ABD medyası 8 yaşındaki Gideon'un bugün defnedileceğini kaydetti.
AİLE FELAKETLERİ ÇEKİYOR
Tarih tekerrürden ibarettir dediklerinde kimse kolay kolay itiraz etmez. Ama bir de bazı tesadüfler var ki, insan gerçekten hayret ediyor. Bu haber sonrası Kennedy Ailesi'indeki trajediler silsilesi geldi.
Bir yakından bakmaya ne dersiniz? Ancak işin daha tüyler ürperten yani Kennedy ve Lincoln bağlantısıyla ilgili.