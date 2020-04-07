Kennedy Ailesi'nin laneti devam mı ediyor? Bu kadarına da pes, ölü bulundu

AİLE FELAKETLERİ ÇEKİYOR

Tarih tekerrürden ibarettir dediklerinde kimse kolay kolay itiraz etmez. Ama bir de bazı tesadüfler var ki, insan gerçekten hayret ediyor. Bu haber sonrası Kennedy Ailesi'indeki trajediler silsilesi geldi.

Bir yakından bakmaya ne dersiniz? Ancak işin daha tüyler ürperten yani Kennedy ve Lincoln bağlantısıyla ilgili.