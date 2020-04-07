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Corona virüse rağmen bunları yemek bir lüks! Yarasa, kirpi, kaplumbağa...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan korona virüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı... Dünyada vaka sayısı 1 milyonu aştı. Corona virüsün ortaya çıkış sebebi olarak ise yine Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarı gösteriliyordu. Koron virüsün, yabani hayvanların tüketim amaçlı olarak satıldığı bu pazarda satılan yarasalar nedeniyle ortaya çıktığı iddia arasında. Tüm bunlara rağmen Güneydoğu Asya'da görülen beslenme alışkanlıkları ve ıslak pazarlar tartışmalara hemen her gün bir yenisini ekliyor. Nesli tükenmekte olan vahşi hayvanların restoranlarda satılması bu ülkelerde "lüks" olarak kabul ediliyor. Ancak gelecekte yaşanacak yeni bir pandemi için bu tüketimi durdurmak şart.

07.04.2020 09:27 - Son Güncelleme: 07.04.2020 09:27
Corona virüse rağmen bunları yemek bir lüks! Yarasa, kirpi, kaplumbağa...

Corona virüsü dünyaya diz çöktürmeyi sürdürürken, tüm dünyada birinci gündem maddesi olan virüsle ilgili gelen haberler şok etkisi yaratmaya devam ediyor.

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Corona virüse rağmen bunları yemek bir lüks! Yarasa, kirpi, kaplumbağa...

Uzmanlar büyük olasılıkla Çin'de vahşi hayvan satan bir markette başlayan corona virüs pandemisinin küresel vahşi yaşam ticaretini durdurmak için bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

Corona virüse rağmen bunları yemek bir lüks! Yarasa, kirpi, kaplumbağa...

Dünya çapında insanların diğer hayvanlarla bağını artırmak için çalışan Humane Society International'ın Vahşi Yaşam Müdürü Adam Peyman, Vietnam'da yemek söylemek için bir restorana girdiğinde şok olmuştu.

Corona virüse rağmen bunları yemek bir lüks! Yarasa, kirpi, kaplumbağa...

Menüde nesli tehlikede olan hayvanlardan geleneksel pirinç, erişte ve deniz ürününe kadar yemek vardı.

Corona virüse rağmen bunları yemek bir lüks! Yarasa, kirpi, kaplumbağa...

Dikenli vatoz, oklu kirpi, yumuşak kabuklu kaplumbağa, vahşi domuz ve keçi de sunulan yemekler arasındaydı.

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