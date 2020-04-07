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Corona virüse rağmen bunları yemek bir lüks! Yarasa, kirpi, kaplumbağa...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan korona virüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı... Dünyada vaka sayısı 1 milyonu aştı. Corona virüsün ortaya çıkış sebebi olarak ise yine Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarı gösteriliyordu. Koron virüsün, yabani hayvanların tüketim amaçlı olarak satıldığı bu pazarda satılan yarasalar nedeniyle ortaya çıktığı iddia arasında. Tüm bunlara rağmen Güneydoğu Asya'da görülen beslenme alışkanlıkları ve ıslak pazarlar tartışmalara hemen her gün bir yenisini ekliyor. Nesli tükenmekte olan vahşi hayvanların restoranlarda satılması bu ülkelerde "lüks" olarak kabul ediliyor. Ancak gelecekte yaşanacak yeni bir pandemi için bu tüketimi durdurmak şart.

07.04.2020 09:27 - Son Güncelleme: 07.04.2020 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





