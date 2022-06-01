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Haberler Dünya Dünyanın en uzun yolcu gemisi Harmony'de facia! Limana çarptı: Yolcuların çığlıkları yeri göğü inletti

Dünyanın en uzun yolcu gemisi Harmony'de facia! Limana çarptı: Yolcuların çığlıkları yeri göğü inletti

Son dakika haberleri... Dünyanın en uzun gemisi Harmony, Jamaika yolculuğu sırasında liman pilotunun yanlış yönlendirmesi nedeniyle limana çarptı. Olay nedeniyle gemide hasar olmazken, liman kullanılamaz hale geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde insanların çığlık çığlığa bağrıştığı görüldü.

01.06.2022 11:18 - Son Güncelleme: 01.06.2022 11:18
Dünyanın en uzun yolcu gemisi Harmony’de facia! Limana çarptı: Yolcuların çığlıkları yeri göğü inletti

Jamaika Falmouth'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dünyanın en uzun yolcu gemisi, yolcuların çığlıkları arasında iskeleye çarptı.

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Dünyanın en uzun yolcu gemisi Harmony’de facia! Limana çarptı: Yolcuların çığlıkları yeri göğü inletti

Olay, geçtiğimiz hafta sabah 7 civarında yaşandı. Yanaşmaya çalışan gemi, hızını alamayarak rıhtıma çarptı.

Dünyanın en uzun yolcu gemisi Harmony’de facia! Limana çarptı: Yolcuların çığlıkları yeri göğü inletti

Sosyal medyada dolaşana görüntülerde sürüklenmeye başlayan gemideki yolcuların çığlıkları duyuldu.

Dünyanın en uzun yolcu gemisi Harmony’de facia! Limana çarptı: Yolcuların çığlıkları yeri göğü inletti

Bir kadının ağladığı duyuluren başka birinin ise feryat ettiği ifade edildi.

Dünyanın en uzun yolcu gemisi Harmony’de facia! Limana çarptı: Yolcuların çığlıkları yeri göğü inletti

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, korkunç kazaya rağmen herhangi bir yaralanma ve gemide de bir hasarın olmadığı belirtildi.

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