Dünyanın en uzun yolcu gemisi Harmony'de facia! Limana çarptı: Yolcuların çığlıkları yeri göğü inletti
Son dakika haberleri... Dünyanın en uzun gemisi Harmony, Jamaika yolculuğu sırasında liman pilotunun yanlış yönlendirmesi nedeniyle limana çarptı. Olay nedeniyle gemide hasar olmazken, liman kullanılamaz hale geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde insanların çığlık çığlığa bağrıştığı görüldü.
01.06.2022 11:18 - Son Güncelleme: 01.06.2022 11:18
Jamaika Falmouth'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dünyanın en uzun yolcu gemisi, yolcuların çığlıkları arasında iskeleye çarptı.