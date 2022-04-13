Korku filmi değil gerçek! Stacey Gwilliam diri diri gömüldüğü mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı!

Saldırıdan bu yana yürümek için bir baston kullanan, nefes almakta zorlanan ve yemek yeme zorluğu çeken genç kadın Stacey, birçok sağlık sorunuyla başa çıkmaya çalışırken Kasım ayında Güney Galler'deki evinde öldü. Adli tıp sonucu, Stacey'nin akciğerinden rahatsız olduğu ve solunum sıkıntıları çektiğini söylüyordu. Polis ekipleri Stacey Gwilliam'ın ölümünde şüpheli bir durum olmadığını ifade etti. En az sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan Hughes ise 2024'te şartlı tahliye için başvurma hakkı kazanacak ancak tahliyesi Yargıç Paul Thomas tarafından 'ciddi bir risk' olarak değerlendiriliyor.



Öte yandan iki haftadır kayıp olan kızı bulmak için Nevada Churchill County Şerif Ofisi ve Lyon County Şerif Ofisi yoğun çalışmalarını sürdürüyorlardı. Irion'un ortadan kaybolmasıyla ilgili bir ipucu bulduktan sonra polisler County'nin uzak bir bölgesine çağrıldı. Yapılan araştırmalar, polisleri olası bir mezarlığa götürmüştü. Mezarlıktan bir ceset çıkarıldı. Bu cesedin genç kıza ait olup olmadığı bilinmiyordu.