Dünyayı şoke eden çarpıcı sonuç! Koronavirüsün hiç bilinmeyen belirtileri açıklandı!

Covid-19 salgını ortaya çıktığından bugüne kadar en çok bilinen semptomlar yüksek ateş, şiddetli öksürük, koku ve tat kaybı şeklindeydi. Bu belirtiler salgının ilk günlerinde virüsün geleneksel belirtileri olarak şekillenmişken, Delta ve Omicron gibi yeni varyantlar ortaya çıktığından bu yana ise belirti listesine birçok farklı semptom eklendi.