RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Dünyayı şoke eden çarpıcı sonuç! Koronavirüsün hiç bilinmeyen belirtileri açıklandı!

Dünyayı şoke eden çarpıcı sonuç! Koronavirüsün hiç bilinmeyen belirtileri açıklandı!

Dünya 3 yıla yakın süredir koronavirüsün pençesinde savaş verirken gelen son araştırma şoke etti. Son yapılan çalışmalarda Covid-19'un bu zamana kadar tespit edilen en ilginç belirtileri açıklandı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), geçtiğimiz günlerde Covid-19 belirtisi olan dokuz semptomu daha resmen duyurdu.

13.04.2022 08:40 - Son Güncelleme: 13.04.2022 08:40
Dünyayı şoke eden çarpıcı sonuç! Koronavirüsün hiç bilinmeyen belirtileri açıklandı!

Covid-19 salgını ortaya çıktığından bugüne kadar en çok bilinen semptomlar yüksek ateş, şiddetli öksürük, koku ve tat kaybı şeklindeydi. Bu belirtiler salgının ilk günlerinde virüsün geleneksel belirtileri olarak şekillenmişken, Delta ve Omicron gibi yeni varyantlar ortaya çıktığından bu yana ise belirti listesine birçok farklı semptom eklendi.

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Dünyayı şoke eden çarpıcı sonuç! Koronavirüsün hiç bilinmeyen belirtileri açıklandı!

Covid-19'un insan vücudunu nasıl etkilediği, virüsün ilk ortaya çıkışından iki yıl sonra bile oldukça tahmin edilemez olabilir. Son yapılan çalışmalarda Covid-19'un bu zamana kadar tespit edilen en ilginç belirtileri açıklandı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), geçtiğimiz günlerde Covid-19 belirtisi olan dokuz semptomu daha resmen duyurdu.

Dünyayı şoke eden çarpıcı sonuç! Koronavirüsün hiç bilinmeyen belirtileri açıklandı!

Her insan Covid-19'a farklı tepkiler verebiliyor. Çoğu insan ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik ve şiddetli öksürük gibi yaygın belirtileri yaşıyor olsa da bazı insanlar hiç akla gelmeyecek semptomlar yaşıyorlar. İşte Covid-19'un nadir görülen altı belirtisi:

Dünyayı şoke eden çarpıcı sonuç! Koronavirüsün hiç bilinmeyen belirtileri açıklandı!

ÇARPINTI
Virüsün neden olduğu yüksek ateş ve iltihaplanma sonucunda oluşan çarpıntı, salgın boyunca birçok insanın şikayeti oldu ve olmaya devam ediyor.

Dünyayı şoke eden çarpıcı sonuç! Koronavirüsün hiç bilinmeyen belirtileri açıklandı!

Bazı insanlar, hastalığı atlattıktan sonra da çarpıntının devam ettiğini ve kalplerinin daha hızlı attığı konusunda doktorlara başvurmaya devam ediyor. Bazıları için bu belirti aynı zamanda hastalığı uzun sürede geçireceklerinin habercisi olabiliyor.

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