Dünyayı şoke eden çarpıcı sonuç! Koronavirüsün hiç bilinmeyen belirtileri açıklandı!
Dünya 3 yıla yakın süredir koronavirüsün pençesinde savaş verirken gelen son araştırma şoke etti. Son yapılan çalışmalarda Covid-19'un bu zamana kadar tespit edilen en ilginç belirtileri açıklandı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), geçtiğimiz günlerde Covid-19 belirtisi olan dokuz semptomu daha resmen duyurdu.
13.04.2022 08:40 - Son Güncelleme: 13.04.2022 08:40
Covid-19 salgını ortaya çıktığından bugüne kadar en çok bilinen semptomlar yüksek ateş, şiddetli öksürük, koku ve tat kaybı şeklindeydi. Bu belirtiler salgının ilk günlerinde virüsün geleneksel belirtileri olarak şekillenmişken, Delta ve Omicron gibi yeni varyantlar ortaya çıktığından bu yana ise belirti listesine birçok farklı semptom eklendi.
Covid-19'un insan vücudunu nasıl etkilediği, virüsün ilk ortaya çıkışından iki yıl sonra bile oldukça tahmin edilemez olabilir. Son yapılan çalışmalarda Covid-19'un bu zamana kadar tespit edilen en ilginç belirtileri açıklandı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), geçtiğimiz günlerde Covid-19 belirtisi olan dokuz semptomu daha resmen duyurdu.